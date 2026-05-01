Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)

- Intervencia BoJ potvrdená: Údaje Bank of Japan poukazujú na masívnu intervenciu vo výške 5,4 bilióna jenov, ktorá bola spustená po tom, čo USDJPY prelomil úroveň 160.
- Zmiešaný sentiment na Wall Street: Po rekordných maximách ťahaných tržbami Big Tech si trh dáva pauzu pred dnešnými popoludňajšími údajmi ISM z USA.
- Napätý ropný trh: Ceny zostávajú zvýšené (Brent nad 110 USD) kvôli blokáde iránskych prístavov a rekordným exportom z USA.
Týždeň, ktorý sa teraz chýli ku koncu, bol pre ropný trh skutočnou horskou dráhou. Investori presúvajú pozornosť za hranice Blízkeho východu. Analyzujú možný odchod Spojených arabských emirátov z OPEC, nárast exportu americkej ropy a známky deštrukcie dopytu v Ázii. Japonsko zároveň pristúpilo k menovej intervencii v období nižšej likvidity. Hoci indexy na Wall Street v posledných dňoch dosiahli nové historické maximá vďaka tržbám Big Tech, dnešná seansa prináša miernu pauzu. Po výsledkoch gigantov, ako je Apple, sa pozornosť trhu presúva k dnešným popoludňajším údajom ISM z USA a trom kľúčovým trhom: USDJPY, US500 a OIL.
USDJPY
Údaje Bank of Japan potvrdzujú masívnu menovú intervenciu z konca apríla v celkovej výške približne 5,4 bilióna jenov. Táto záchranná akcia nasledovala po tom, čo menový pár USDJPY prerazil psychologickú hranicu 160. Tokio zopakovalo svoju stratégiu z roku 2024 a zasiahlo proti špekulantom počas Golden Week, keď nízka likvidita zosilňuje dosah vládnych krokov. Je však dôležité poznamenať, že podobné kroky v rokoch 2022 a 2024 poskytli jenu iba niekoľko mesiacov úľavy. Trvalý obrat trendu si bude vyžadovať jastrabí postoj BoJ a zmenu sentimentu voči doláru, ktorú môžu ovplyvniť dnešné makroúdaje z USA.
US500
Hoci index na konci apríla dosiahol historické rekordy vďaka solídnym kvartálnym reportom, dnešné futures naznačujú chvíľu oddychu. Investori sú optimistickí, pretože viaceré spoločnosti zo skupiny „Magnificent Seven“ (Mag7) sa stále nachádzajú pod svojimi predchádzajúcimi maximami. To vytvára priestor na ďalší rast. Zatiaľ čo tomuto týždňu dominovali tržby technologických firiem, optimizmus naďalej podporujú vyhlásenia o „vertikálnej stene dopytu“ po riešeniach v oblasti AI. Pozornosť sa teraz zameria na to, či tieto fundamenty dokážu vyvážiť inflačné tlaky a geopolitické riziká.
OIL
Ceny ropy končia týždeň na zvýšených úrovniach, hoci ranné zisky aktuálne čelia obratu. Júlové kontrakty na Brent si vytvorili oporu nad 110 USD za barel, zatiaľ čo WTI osciluje okolo 105 USD. Kľúčovým faktorom volatility zostáva USA oznámená blokáda iránskych prístavov. Trhy medzitým analyzujú dáta, ktoré ukazujú rekordný americký export ropy a ropných produktov v objeme 20 miliónov barelov. Pri súčasných cenách to poukazuje na mimoriadne napätú situáciu v globálnej ponuke. Investori čakajú na ďalšie odhady produkcie OPEC, ktoré prinesú viac jasnosti o trhovej rovnováhe v nadchádzajúcich mesiacoch.
Drahé kovy slabnú, trh sa obáva vyšších sadzieb 📉
Zhrnutie trhov – Dáta potvrdzujú intervenciu BoJ. Čaká sa na americký ISM (05.01.2026)
Meď si drží silné zisky, ale trh brzdí sviatočné ticho v Číne 🟠
🎥 Štyri zasadnutia CB a reakcie na trhoch: fundamenty a technika
