Ranné zhrnutie: RBA zvyšuje úrokové sadzby (03.02.2026)

- Ázijské trhy predviedli zmiešaný výkon. Kým hlavné čínske indexy mierne oslabili, futures na japonský Nikkei 225 vzrástli ku koncu obchodovania o viac než 1 % (hotovostný trh posilnil o vyše 3 %). Juhokórejské akcie taktiež zaznamenali výrazné zisky.
- Rast v Japonsku potiahli finančný sektor a technológie. Mizuho Financial Group si pripísala 5 % po zverejnení pozitívnych tržieb, zvýšenom výhľade a oznámení nového programu spätného odkupu akcií.
- Futures na Wall Street mierne rastú v úvodnej fáze obchodovania – US100 posilňuje o 0,4 % a US500 pridáva 0,25 %.
- Akcie spoločnosti Palantir po uzávierke vyskočili o 5 % po výborných výsledkoch. Tržby medziročne vzrástli o 70 % na 1,4 mld. USD a prekonali očakávania. Zisk na akciu dosiahol 0,25 USD oproti predpokladaným 0,23 USD.
- Naopak akcie Nvidie klesli po uzavretí obchodovania takmer o 3 %. Náladu ovplyvnili komentáre generálneho riaditeľa OpenAI, ktorý naznačil, že firma skúma alternatívne čipové architektúry pre budovanie svojej infraštruktúry.
- Rezervná banka Austrálie zvýšila úrokové sadzby, čím posunula základnú sadzbu na 3,85 %. Tento krok bol trhom čiastočne započítaný a posilnil AUDUSD o viac než 1 %, čím došlo k zotaveniu po nedávnom poklese cien drahých kovov.
- Guvernérka Michele Bullocková uviedla, že austrálska ekonomika zostáva odolná. RBA zároveň zvýšila výhlaď koncoročných sadzieb na 4,2 % v reakcii na vyššie inflačné prognózy.
- Drahé kovy nachádzajú oporu. Striebro vzrástlo o viac než 8 % na 85 USD za uncu a zlato si pripísalo 5 %, pričom sa obchoduje pri úrovni 4 900 USD za uncu.
- Goldman Sachs poznamenal, že zlato zostáva podporené štrukturálnym dopytom a slúži ako „strategické zaistenie“ pre inštitucionálnych investorov a centrálne banky.
- Energetické trhy zostávajú utlmené. Brent sa obchoduje pod 66 USD za barel a WTI mierne pod 62 USD. Pozornosť trhu sa presunula od napätia s Iránom k obchodnej dohode medzi USA a Indiou a k rozpočtovej kríze americkej vlády.
- Geopolitická prirážka môže byť odstránená. Irán signalizoval ochotu začať jadrové rokovania s USA. Analytici naznačujú, že ak prebehnú bez komplikácií, súčasná geopolitická prirážka 5–10 USD zahrnutá v cenách ropy môže zaniknúť.
- Historická obchodná dohoda medzi USA a Indiou zníži clá na indický tovar z 50 % na 18 % (vrátane 25 % základnej sadzby a 25 % sankcie za dovoz ruskej ropy). India výmenou zníži prekážky pre americký tovar. Indické akcie na túto správu prudko posilnili.
- V rámci dohody sa India zaviazala ukončiť nákup ruskej ropy a zvýšiť dovoz ropy z USA.
- Na domácej scéne vyzval Donald Trump Snemovňu reprezentantov, aby urýchlila schválenie rozpočtu a ukončila čiastočné zastavenie vlády.
- Správa o mzdách mimo poľnohospodárstva v USA, ktorá mala byť zverejnená tento piatok, bude pravdepodobne odložená.
AUDUSD vymazal všetky poklesy spojené s výpredajom kovov. Zdroj: xStation5
