Ropa oslabuje pre nádeje na deeskaláciu na Blízkom východe 📌

Futures na ropu Brent (OIL) dnes oslabujú k úrovni 101 USD za barel, čo naznačuje rastúce nádeje trhu na postupnú deeskaláciu konfliktu medzi Izraelom, USA a Iránom. Zdá sa, že frekvencia útokov na oboch stranách by mohla začať klesať, čo by trh mohol vyhodnotiť ako možné otvorenie priestoru pre prímerie zo strany Teheránu. Komentáre z izraelských zdrojov naznačujú, že Irán už možno vedie rokovania zamerané na ukončenie vojny. Tieto správy síce nemožno nezávisle overiť, investori však zrejme pripisujú nízku pravdepodobnosť tomu, že by Irán v konflikte pokračoval po tom, čo Izrael a USA zastavia svoje útoky.
- Podľa odhadov Bloombergu by úplné uzavretie Hormuzského prielivu muselo trvať približne dva mesiace, aby spôsobilo vážne narušenie svetovej ekonomiky. Trhy stále vidia dôvody domnievať sa, že by prieliv mohol byť znovu otvorený skôr.
- Perzský záliv tvorí približne 20 % globálneho trhu s ropou a plynom, pričom okolo 20 % týchto dodávok smeruje do rozvinutých ekonomík. Väčšina ázijských krajín, ktoré sú silne závislé od dovozu, udržiava zásoby na niekoľko mesiacov alebo má prístup k ruskej rope a plynu. Európa sa javí ako najviac zraniteľný región.
OIL (H1)
Ceny ropy postupne strácajú momentum a pri porovnaní posledného rastu cien s indikátorom RSI možno pozorovať možnú medvediu divergenciu. Ak ceny klesnú pod 100 USD, prvý kľúčový support sa nachádza v blízkosti 96 USD za barel na základe predchádzajúcich cenových reakcií.
Zdroj: xStation5
Odhady think-tanku ISW poukazujú na oslabenie iránskych raketových kapacít. Podľa vyjadrení americkej armády bol potenciál iránskeho námorníctva a letectva, rovnako ako veľká časť jeho priemyselnej základne, výrazne oslabený po takmer 20 000 úderoch na rôzne ciele po celej krajine, ktoré uskutočnili USA a Izrael. To môže znížiť ochotu Iránu pokračovať v konflikte.
Zdroj: ISW
