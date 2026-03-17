Denné zhrnutie: Trhy rastú vďaka nádejám na rýchle ukončenie konfliktu

- Ďalší deň napätia v Perzskom zálive a vyhliadka na ukončenie konfliktu zostáva stále vzdialená.
- Podľa Donalda Trumpa je americká operácia príkladom efektívneho plánovania a rýchleho dosiahnutia cieľov. Vo svojich posledných vyjadreniach zdôraznil, že vojenské aj strategické ciele v Iráne boli z veľkej časti neutralizované.
- Zároveň Donald Trump uvádza, že operácia je oproti plánu v predstihu, hoci môže stále trvať ešte najmenej niekoľko ďalších týždňov.
- V posledných dňoch sa objavili správy o zákulisných rokovaniach, ktoré sú síce rýchlo popierané, no trhy ich interpretujú ako svetlo na konci tunela, teda signál relatívne rýchleho ukončenia konfliktu, a predpokladajú, že to najhoršie už majú za sebou.
- Ropa Brent sa naďalej drží nad úrovňou 100 USD za barel pod vplyvom geopolitického napätia a neistoty ohľadom ďalšieho vývoja konfliktu.
- Na Wall Street je viditeľný mierny optimizmus, pretože investori očakávajú pomerne rýchle vyriešenie konfliktu, čo podporuje hlavné indexy. S&P 500 rastie približne o 0,4 %, Nasdaq Composite pridáva takmer 0,5 % a Dow Jones Industrial Average posilňuje asi o 0,2 %.
- Pozitívny sentiment sa preniesol aj na európske trhy, kde hlavné indexy zakončili deň výrazne v pluse. FTSE 100 vzrástol o 0,8 %, CAC 40 pridal 0,5 %, DAX posilnil o takmer 0,7 % a IBEX 35 uzavrel seansu rastom o 0,9 %.
- Na menovom trhu dolár oslabuje voči hlavným svetovým menám, čo odráža rastúcu dôveru investorov v relatívne rýchle vyriešenie konfliktu.
- Na trhu drahých kovov je sentiment zmiešaný. Zlato sa po nedávnych poklesoch drží okolo 5 000 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca viac než 1,5 % a obchoduje sa pod úrovňou 80 USD.
- Priemyselné kovy väčšinou oslabujú, pričom nikel a meď strácajú viac než 1 %.
- Na trhu kryptomien sa sentiment po nedávnych rastoch mení. Bitcoin mierne klesá a pohybuje sa okolo 75 000 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabuje približne o 0,8 % a obchoduje sa pod úrovňou 2 350 USD.
- V korporátnom sektore Nvidia počas nedávnej konferencie GTC zvýšila svoj finančný výhlaď a oznámila plán prekonať do konca roka 2027 celkové tržby vo výške 1 bilióna USD.
- Ambiciózne ciele Nvidie zodpovedajú širším trendom v odvetví, pretože nedávne vyjadrenia manažmentu SK Hynix naznačujú, že nedostatok pamätí by mohol pretrvávať až do roku 2030.
Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉
FedEx hlási silný dopyt a vyšší zisk. Akcie letia nahor ✈️
Bitcoin prešľapuje na úrovni 70 000 USD 💰
Zhrnutie trhov: Európske akcie oživujú, zatiaľ čo ropa sa blíži k 110 USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.