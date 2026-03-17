US Open: Geopolitický optimizmus podporuje indexy

Wall Street pokračuje v raste, pričom sila akciového trhu je obzvlášť výrazná vzhľadom na to, že ceny ropy zostávajú nad úrovňou 100 USD za barel. Táto kombinácia signálov naznačuje, že investori čoraz viac započítavajú scenár postupnej deeskalácie konfliktu na Blízkom východe. Dôležité je, že toto presvedčenie je poháňané skôr očakávaniami a naratívom než tvrdými faktmi. Správy o možných zákulisných rokovaniach sú síce rýchlo popierané, no ich samotná prítomnosť v spravodajskom cykle stačí na udržanie pozitívneho sentimentu. Dow Jones rastie približne o 1 %, S&P 500 pridáva takmer 0,8 % a Nasdaq je vyššie asi o 0,7 %.
Zdá sa, že trh je vo fáze, keď chce veriť v pozitívny scenár a aktívne hľadá argumenty, ktoré tento pohľad podporia. V praxi to znamená, že akákoľvek nová informácia naznačujúca, že sa strany približujú k dohode, môže byť interpretovaná ako prelom, aj keď je jej dôveryhodnosť obmedzená. V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa podobné signály môžu objavovať častejšie a ich dopad na valuácie môže byť neprimerane veľký vzhľadom na ich skutočný význam. Takéto prostredie podporuje pokračovanie rastu, no zároveň zvyšuje riziko prudkých korekcií, ak sa očakávania nenaplnia.
Zároveň investori venujú väčšiu pozornosť menovej politike a signálom z Fedu. Pred zajtrajším rozhodnutím FOMC sa trhové očakávania výrazne posunuli. Ešte nedávno sa pokles sadzieb už v júni považoval za možný, no tento scenár bol z veľkej časti opustený. Hlavným dôvodom je neistota ohľadom budúcej trajektórie inflácie, najmä v kontexte geopolitického napätia a jeho vplyvu na ceny komodít.
Ďalším faktorom, ktorý by mohol ovplyvniť krátkodobý sentiment, sú zajtrajšie výsledky spoločnosti Micron. Firma v posledných štvrťrokoch výrazne získala na význame kvôli chronickému nedostatku pamätí tak na spotrebiteľskom trhu, ako aj v segmente dátových centier. V dôsledku toho je teraz vnímaná ako dôležitý barometer kondície polovodičového sektora, najmä v oblasti pamätí. Trh očakáva, že vedenie potvrdí pretrvávajúci silný dopyt a pozitívny výhlaď na budúci rok. Takýto signál by podporil nielen samotnú spoločnosť, ale aj širší technologický sektor, ktorý v posledných mesiacoch zostal jedným z hlavných ťahúňov rastu Wall Street.
Súčasné zisky na Wall Street sú založené predovšetkým na očakávaní zlepšujúcej sa geopolitickej situácie a na viere, že to najhoršie už má trh za sebou, napriek absencii jasného potvrdenia. Opora prichádza zo solidných ekonomických fundamentov a z nádejí na pokračujúcu silu technologického sektora. Zároveň však pretrváva výrazná neistota ohľadom inflácie a budúcich rozhodnutí Fedu, ktorá môže sentiment investorov kedykoľvek zmeniť.
Zdroj: xStation5
Futures na US500 (S&P 500) dnes vykazujú výrazné zisky, ťahané optimizmom investorov. Trh predpokladá, že najťažšie obdobie už je za ním, a neočakáva ďalšiu eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Pozitívny sentiment podporujú aj „úniky“ informácií o pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Počas konferencie GTC spoločnosť Nvidia (NVDA.US) zdôraznila význam agentic AI a naznačila, že technológie založené na OpenClaw môžu transformovať SaaS spoločnosti na autonómne systémy. Firma sa zároveň snaží rozšíriť svoje rastové portfólio aktívnymi investíciami do vývoja vlastných nástrojov a platforiem, ktoré pokrývajú hardvér aj softvér.
- Akcie Aldeyra (ALDX.US) prudko oslabili po tom, čo americký FDA zamietol registračnú žiadosť pre liek reproxalap. Agentúra dospela k záveru, že klinické dáta nepreukazujú účinnosť tejto terapie, čo bráni jej schváleniu. Spoločnosť plánuje stretnutie s FDA, aby prediskutovala ďalšie kroky, no momentálne nemá v úmysle začať nové klinické štúdie.
- Beyond Meat (BYND.US) oznámila odklad podania svojej výročnej správy za rok 2025 s odvolaním sa na potrebu dlhšieho času na dôkladné preverenie zásob vrátane nadbytočných a zastaraných položiek. Táto správa viedla k poklesu akcií spoločnosti, hoci sa očakáva, že predbežné výsledky za 4Q budú v súlade s predchádzajúcimi očakávaniami.
- Akcie Playboy (PLBY.US) vzrástli približne o 9 % po silnejších finančných výsledkoch a oznámení plánov na zníženie dlhu, čo podporilo sentiment investorov. Spoločnosť vykázala štyri po sebe idúce štvrťroky pozitívneho ukazovateľa upravená EBITDA a pokračuje v snahe znižovať dlh prostredníctvom spolupráce s čínskym partnerom, čím zlepšuje ziskovosť a znižuje náklady na obsluhu dlhu.
- Akcie Delta Air Lines (DAL.US) rastú po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj odhad tržieb pre prvý štvrťrok. Silný dopyt v marci by mal posunúť tržby nad predchádzajúce očakávania a podporiť rast ceny akcií. Napriek vyšším nákladom na palivo si Delta ponecháva predchádzajúce predpoklady ohľadom zisku, čo ukazuje odolnosť biznisu voči nákladovým tlakom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.