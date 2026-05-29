Ranné zhrnutie: Ropa klesá, akciové indexy ďalej rastú (29.05.2026)

Futures na americké indexy dnes v skorom obchodovaní mierne rastú. Futures na európske akcie takisto pripisujú mierne zisky. Futures kontrakt na DAX (DE40) rastie o 0,3 %. EUR/USD mierne klesá, zatiaľ čo Bitcoin odpisuje 0,3 % a po nedávnom prudkom výpredaji sa naďalej snaží obnoviť býčie momentum. Ceny ropy klesli pod 92 USD za barel, čo zmierňuje obavy z inflačných tlakov a ďalšieho rastu výnosov dlhopisov.
Costco Wholesale vykázalo za fiškálny 3. štvrťrok zisk na akciu (EPS) vo výške 4,93 USD. To je mierne nad konsenzuálnym odhadom 4,91 USD. Tržby dosiahli 70,53 mld. USD a prekonali očakávania analytikov vo výške 69,62 mld. USD. Porovnateľné celofiremné tržby bez vplyvu cien benzínu a menových kurzov medziročne vzrástli o 6,6 %, čo bolo mierne pod očakávaním trhu na úrovni 6,7 %.
Americký minister financií Scott Bessent zdôraznil, že Spojené štáty uvalili na Rusko najtvrdšie sankcie zo všetkých krajín. Zameriavajú sa najmä na ruský vývoz ropy. Uviedol tiež, že USA zostávajú globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Úzko spolupracujú so spoločnosťami z oblasti AI, aby vyvážili inovácie a regulačnú bezpečnosť. Očakáva tiež, že globálny trh s ropou zostane dobre zásobený. Poznamenal, že takmer 2 000 lodí aktuálne čaká na odchod z oblasti Perzského zálivu.
Anthropic získal v kole Series H financovanie vo výške 65 mld. USD pri post-money valuácii 965 mld. USD. Spoločnosť tak dosiahla nové maximum pred plánovaným IPO v roku 2026.
Zdroj: xStation5
