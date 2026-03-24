Ranné zhrnutie - Ropa obnovuje rast (24.03.2026)

Situácia na Blízkom východe
- Donald Trump v pondelkovom prejave naznačil, že dohoda s Iránom je blízko, čo viedlo k pozastaveniu plánovaného útoku na energetickú infraštruktúru krajiny. Útok sa mal pôvodne začať o polnoci britského času.
- Prezident USA spresnil, že dohoda musí byť podpísaná do 5 dní. V opačnom prípade Spojené štáty obnovia bombardovanie kľúčovej strategickej infraštruktúry Iránu.
- Hoci Teherán poprel, že by takéto rokovania prebiehali — čo vyvolalo návrat negatívneho sentimentu na trhoch — stojí za zmienku, že podobný scenár nastal minulý rok v prípade Číny. Trump vtedy tvrdil, že dohoda je na dosah, a pozastavil extrémne clá. Čína to najskôr poprela, no formálna dohoda bola uzatvorená už o dva týždne neskôr.
- Táto situácia ukazuje, že Spojené štáty sa usilujú o rýchle vyriešenie konfliktu, ktorý spôsobil extrémnu volatilitu na finančných trhoch, najmä na ropnom trhu, kde ceny opäť vzrástli nad 100 USD za barel.
- Izrael pokračuje vo svojich vojenských operáciách, zatiaľ čo Irán naďalej uskutočňuje odvetné útoky. Amazon oznámil narušenie služieb AWS v Bahrajne v dôsledku aktivity iránskych dronov.
- Agentúra Fars informuje o rozsiahlych škodách na plynárenskej a energetickej infraštruktúre v celej krajine.
- Podľa denníka Wall Street Journal smerujú arabské štáty k hlbšiemu zapojeniu. Saudská Arábia umožnila americkému letectvu využívať svoju kľúčovú leteckú základňu, pričom svoje ropné exporty diverzifikovala prostredníctvom západne smerujúceho ropovodu. Kráľ Mohammed bin Salman zároveň zvažuje priamu vojenskú intervenciu.
- Spojené arabské emiráty ukončujú činnosť všetkých podnikov napojených na Irán a usilujú sa o prerušenie všetkých finančných a ekonomických väzieb.
- Ropa Brent sa aktuálne obchoduje za 99,8 USD za barel po rolloveri futures kontraktu z 17. marca.
- Zlato kleslo späť pod 4400 USD za uncu, čo predstavuje stratu 2 %, zatiaľ čo striebro oslabilo približne o 4 % na 66 USD za uncu. Tieto straty drahých kovov súvisia s obavami z rastúcej inflácie.
- World Gold Council vydala vyhlásenie, v ktorom potvrdila, že centrálne banky plánujú tento rok pokračovať v nákupoch zlata. Je to pravdepodobne reakcia na špekulácie, že centrálne banky na Blízkom východe by mohli predávať zlato s cieľom riešiť problémy s likviditou po narušení peňažných tokov z predaja uhľovodíkov.
Dáta a ďalšie udalosti
- Americké indexy počas včerajšej seansy výrazne rástli, no dnes indexy US100 a US500 strácajú približne 1 % pre pretrvávajúcu neistotu.
- Futures na čínske indexy strácajú viac ako 1 %, austrálsky AUS200 klesá o 1,7 % a japonský JP225 oslabil takmer o 2,7 %.
- EURUSD zostáva na zvýšených úrovniach a obchoduje sa tesne pod hranicou 1,16.
- Japonský výrobný PMI spomalil na 51,4 z predchádzajúcich 53. Hoci ochladzujúca sa ekonomika predstavuje pre Bank of Japan komplikáciu, zvýšenie úrokových sadzieb v apríli zostáva vzhľadom na súčasný rast cien energií stále vysoko pravdepodobné.
- Japonská inflácia CPI nečakane klesla na 1,3 % y/y, pod očakávaním 1,5 %, z predchádzajúcich 1,5 %.
- Energetická kríza je v ázijských krajinách čoraz viditeľnejšia. Juhokórejský minister energetiky uviedol, že zmierni obmedzenia pre uhoľné elektrárne, opätovne spustí jadrové elektrárne, ktoré sú aktuálne v údržbe, a zavedie obmedzenia používania vozidiel na nevyhnutné účely.
- EÚ a Austrália podpísali obchodnú dohodu, ktorá ruší väčšinu ciel a obmedzení. Očakáva sa, že prinesie úspory vo výške 1 bilión EUR ročne a zvýši prístup Európy ku kľúčovým nerastom, napríklad k vzácnym zeminám.
- Anna Breman, šéfka RBNZ, uviedla, že súčasná situácia zvyšuje finančné napätie, no zdôraznila, že úrokové sadzby na Novom Zélande sú na úrovni, ktorá umožňuje pohyb oboma smermi podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať.
- Podľa šéfky RBNZ ani rýchle ukončenie vojny nezmení súčasnú realitu a pravdepodobne obmedzí potenciál pre globálny rast.
- Austan Goolsbee z Fedu uviedol, že vidí možné dôvody na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb v USA.
Denné zhrnutie: Irán nemá záujem o Trumpov mierový plán
Rivian – partnerstvo s Uberom a model R2. Je to „zabijak Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA opäť výrazne vzrástli. Ropa WTI sa drží nad 88 USD
Zhrnutie trhov 📈 Európske indexy rastú napriek napätiu medzi Iránom a USA
