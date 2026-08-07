Ranné zhrnutie: Ropa opäť rastie (07.08.2026)

Investori netrpezlivo očakávajú nové informácie týkajúce sa dohody medzi Iránom a Ománom. Pokrok v tejto oblasti je výrazný a dohoda je v súčasnosti predmetom posudzovania iránskeho parlamentu.
🛢️ Energetické komodity
Napriek tomu ceny hlavných energetických komodít opäť rastú.
- Za barel ropy Brent je momentálne potrebné zaplatiť takmer 84 USD, čo predstavuje rast približne o 7,5 % oproti stredajším minimám.
- Aj ropa WTI pokračuje v raste, hoci o niečo pomalším tempom, a obchoduje sa mierne nad 78 USD za barel.
- Takzvaný crack spread, teda rozdiel medzi cenou ropy a cenami rafinovaných ropných produktov, ako sú benzín alebo nafta, zostáva na veľmi vysokých úrovniach. Pri rope WTI dosahuje približne 60 USD, zatiaľ čo pri Brente je tesne pod 80 USD.
- Rastie aj cena LNG, a to o viac než 10 % oproti stredajším minimám. Skvapalnený zemný plyn na holandskej burze TTF sa aktuálne obchoduje okolo 58 EUR za MWh. Táto informácia je dôležitá najmä pre európske krajiny, ktoré čelia rekordne nízkym zásobám.
Obrázok 1: Cena a crack spread ropy WTI (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
🌍 Geopolitika
Čo stojí za týmito pohybmi?
V rámci dohody vyjednávanej s Ománom, ktorá sa týka správy Hormuzského prielivu, sa Irán usiluje o zavedenie úplného zákazu tranzitu pre americké a izraelské lode a o zavedenie nového systému poplatkov zahŕňajúceho okrem iného náklady na poistenie a ochranu životného prostredia. Teherán navyše požaduje, aby nepriateľské štáty zaplatili osobitnú kompenzáciu výmenou za obnovenie prístupu k lodnej doprave.
Očakávame, že tieto požiadavky narazia na odpor Washingtonu. Spojené štáty budú s najväčšou pravdepodobnosťou trvať na zachovaní úplne slobodného tranzitu cez Hormuzský prieliv bez potreby platiť poplatky alebo získavať dodatočné povolenia.
Ďalšou prekážkou stabilizácie trhu s energetickými komoditami je eskalácia ďalších konfliktov na Blízkom východe vrátane krvavých stretov s jemenskými povstalcami Húsiami, podporovanými Iránom, a rastúceho napätia s libanonským hnutím Hizballáh.
📈 Akcie
Na akciových trhoch zatiaľ nie je viditeľná výraznejšia reakcia. Futures na americký S&P 500 aj nemecký DAX sa pohybujú v blízkosti štvrtkových záverečných hodnôt.
Obrázok 2: Dashboard indexu Nasdaq 100 (06.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ázijské akciové trhy dnes nemajú jednoznačný smer. Čínsky index Shanghai SE Composite posilňuje o 0,8 %, zatiaľ čo japonský Nikkei stráca 0,3 % a juhokórejský Kospi oslabuje o 0,9 %.
Hoci najdôležitejšie výsledkové reporty tohto týždňa sú už za nami, dnešný deň prinesie ešte niekoľko zaujímavých zverejnení. Pred otvorením amerických trhov oznámia výsledky za 2. štvrťrok spoločnosti Under Armour, Take-Two Interactive a Wendy’s.
🧈 Drahé kovy
Napriek rastu výnosov 10-ročných štátnych dlhopisov vo svetových ekonomikách ceny drahých kovov opäť rastú.
- Zlato sa obchoduje približne za 4 280 USD za trojskú uncu, zatiaľ čo striebro za približne 62,7 USD za uncu.
Za zmienku stojí, že v júni sa zastavil odlev kapitálu z najväčšieho amerického ETF na zlato SPDR Gold ETF. Od začiatku roka dosiahol takmer 15 miliárd USD. Investori síce zatiaľ nezačali vo veľkom opätovne nakupovať, tento vývoj však môže naznačovať zmenu doterajšieho trendu.
📈 Makroekonomické údaje a menová politika
Dnes bude zverejnený najočakávanejší makroekonomický údaj tohto týždňa. O 14:30 budú publikované údaje Nonfarm Payrolls (NFP), najdôležitejší ukazovateľ z amerického trhu práce.
Keďže Fed sleduje cenovú stabilitu aj maximálnu zamestnanosť, prípadné signály ochladzovania amerického trhu práce by mohli viesť k ďalšiemu holubičiemu prehodnoteniu očakávaného vývoja úrokových sadzieb v USA.
Tomu do určitej miery nasvedčujú aj tento týždeň zverejnené údaje ADP a JOLTS, ktoré v oboch prípadoch zaostali za trhovými očakávaniami. Ide však buď o ukazovatele s menším významom za bežných podmienok (ako ADP), alebo o údaje s výrazným časovým oneskorením (ako JOLTS). Ich korelácia s výsledkom NFP je navyše v posledných rokoch pomerne nízka.
Obrázok 3: NFP a index zamestnanosti ISM (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ekonómovia v posledných rokoch často podceňovali počet novovytvorených pracovných miest mimo poľnohospodárstva. Údaj NFP prekonal trhové očakávania v 35 z posledných 50 mesiacov. Navyše aj napriek slabšiemu júnovému výsledku (57-tisíc) zostáva trojmesačný kĺzavý priemer na zdravej úrovni 111-tisíc pracovných miest.
💱 Meny
V posledných dňoch sme zaznamenali výrazný rast menového páru EUR/USD, za ktorým podľa nášho názoru stáli dva hlavné faktory:
- Fed v júli nezvýšil úrokové sadzby a Kevin Warsh neposkytol jasný výhlaď na ďalšie kroky menového výboru.
- Pokles cien ropy a zemného plynu v dôsledku zlepšenia sentimentu okolo situácie na Blízkom východe.
Situácia na trhu s energetickými komoditami sa však čiastočne zmenila, čo včera poslalo menový pár EUR/USD k úrovni 1,152, teda približne o 0,2 % nižšie.
Vývoj na Blízkom východe zostáva pre devízový trh kľúčový, najmä vzhľadom na možné uzavretie dohody medzi Iránom a Ománom. Ak k nej dôjde, investori budú pozorne sledovať reakciu Spojených štátov.
Dnes sa však pozornosť trhov sústreďuje predovšetkým na zverejnenie údajov Nonfarm Payrolls (NFP), a to najmä po nedávnom holubičom prehodnotení trhových očakávaní týkajúcich sa budúceho vývoja úrokových sadzieb Fedu.
Obrázok 4: Zmena trhových očakávaní menovej politiky Fedu pre zasadnutie v decembri 2026 (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Makroekonomické údaje do určitej miery podporujú argument pre zvýšenie úrokových sadzieb. Rast miezd zrýchľuje a v júni dosiahol 4,3 %, pričom rastú aj jednoročné inflačné očakávania. Podľa prieskumu newyorského Fedu dosiahli v júni 3,7 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2023.
Dynamicky rastú aj maloobchodné tržby, ktoré v júni vzrástli o 6,7 %. Všetky tieto faktory by mohli viesť k vzniku takzvaných sekundárnych inflačných efektov, na ktoré centrálni bankári v posledných mesiacoch pravidelne upozorňujú.
Obrázok 5: Inflácia CPI v USA a rast miezd (2007–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Dôležité však je, že tempo rastu jadrovej inflácie, ktoré je v súčasnosti pre výbor kľúčové, spomaľuje. V júni predstavovala medzimesačná zmena 0,0 %, zatiaľ čo v máji dosiahla 0,2 %. V posledných dňoch navyše klesajú aj ceny ropy a zemného plynu.
₿ Kryptomeny
Na kryptomenovom trhu nedošlo k výraznejším zmenám.
- Cena Bitcoinu sa od pondelka drží stabilne v pásme približne 64 000–64 500 USD. Aktuálne sa pohybuje bližšie k hornej hranici tohto rozpätia.
- Mierny rast zaznamenáva aj Ethereum, ktoré od začiatku týždňa posilnilo o niečo viac než 1 % na približne 1 900 USD.
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