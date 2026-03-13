Ranné zhrnutie: Ruská ropa s 30-dňovým povolením na nákup

- Nedávne udalosti na Blízkom východe a ďalšia eskalácia napätia mali negatívny vplyv na včerajšie obchodovanie na Wall Street. Výpredaj zasiahol všetky hlavné americké indexy. Dow Jones oslabil o 1,6 %, S&P 500 klesol o 1,5 % a Nasdaq stratil 1,8 %.
- Napriek uisteniam amerických úradov, že iránsky arzenál bol výrazne oslabený, napätie na Blízkom východe ďalej rastie. Objavujú sa aj správy, že Izrael môže čoskoro spustiť pozemnú ofenzívu v Libanone.
- USA vydali 30-dňovú licenciu, ktorá krajinám umožňuje nakupovať ruskú ropu a ropné produkty, ktoré sú už naložené na tankeroch na mori. Cieľom je zmierniť výpadky dodávok spôsobené vojnou s Iránom a narušením dopravy v oblasti Perzského zálivu.
- Licencia sa vzťahuje iba na náklady odoslané pred 12. marcom a platí do 11. apríla. Vyvolala však kritiku, pretože môže čiastočne oslabiť sankcie voči Rusku.
- Podľa Scotta Bessenta má 30-dňová licencia, ktorá umožňuje nákup ruskej ropy už naloženej na tankeroch, pomôcť zvýšiť globálnu ponuku a stabilizovať ceny ropy.
- Britský minister obrany uviedol, že Irán pravdepodobne rozmiestňuje podvodné míny v Hormuzskom prielive.
- Ďalšie hodnotenie priniesol americký minister financií Scott Bessent, ktorý uviedol, že niektoré lode sú stále schopné preplávať prielivom, čo naznačuje, že námorná trasa nebola zamínovaná.
- Ceny ropy sa naďalej držia okolo 100 USD za barel.
- Jednou z kľúčových makroekonomických udalostí dňa bude zverejnenie januárovej inflácie PCE v USA. Ide o ukazovateľ inflácie, ktorý Fed preferuje a ktorý centrálna banka pozorne sleduje pri rozhodovaní o úrokových sadzbách.
- Na menovom trhu americký dolár ďalej posilňuje.
- Výpredaj na ázijských akciových trhoch pokračuje. Najväčšie straty zaznamenávajú japonský Nikkei 225 a juhokórejský KOSPI, ktoré odpísali 1,4 % a 1,7 %. Index Nikkei navyše zaťažil takmer 6 % pokles akcií Honda Motor po tom, čo spoločnosť pre náklady na reštrukturalizáciu v segmente elektromobilov oznámila očakávanú ročnú stratu.
- Čínska centrálna banka PBOC stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 6,9007, zatiaľ čo trh očakával 6,8888.
- Austrália plánuje uvoľniť približne 20 % svojich palivových rezerv, aby zmiernila nedostatok.
- Na trhu drahých kovov je nálada zmiešaná, celkovo však s negatívnym sklonom. Zlato mierne oslabuje a drží sa pod úrovňou 5 100 USD za uncu, zatiaľ čo striebro je pod väčším tlakom a obchoduje sa okolo 82,5 USD za uncu.
- Trh s kryptomenami si vedie lepšie. Bitcoin rastie približne o 1,5 % a dostáva sa nad 71 000 USD, zatiaľ čo Ethereum tiež posilňuje a testuje úroveň 2 100 USD.
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
