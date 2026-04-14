Ranné zhrnutie: sentiment na Wall Street mierne poľavuje, americký dolár je pod tlakom (14.04.2026)

- Americké indexové futures sa dnes obchodujú mierne nižšie, no naďalej si udržiavajú silný uptrend. Index US500 sa pohybuje v blízkosti 6 920 bodov, teda približne 100 bodov pod svojím historickým maximom.
- Kľúčové makrodáta dnes budú zahŕňať sentiment malých podnikov v USA (NFIB) o 12:00, ďalej údaje ADP z trhu práce a predovšetkým marcový údaj o inflácii PPI v USA o 14:30 . Izrael má zároveň začať rokovania s Libanonom, zatiaľ čo viacerí centrálni bankári z Fedu aj ECB dnes vystúpia k ekonomickému vývoju.
- Čínsky index Hang Seng vymazal významnú časť svojich nedávnych ziskov. Marcové dáta ukázali rast exportu o 2,5 % medziročne, výrazne pod odhadmi 8,6 % a prudko nižšie oproti februárovým 39,6 % medziročne. Import naopak vzrástol o 27,8 %, pričom trh očakával 13,9 % a predchádzajúca hodnota dosiahla 13,8 %. Obchodná bilancia v marci klesla na 51,13 miliardy USD oproti očakávaniu 107,55 miliardy USD a predchádzajúcim 90,98 miliardy USD.
- Očakávania pred nadchádzajúcou sezónou tržieb v USA sú vysoké. Analytici v posledných mesiacoch zvýšili svoje odhady ziskovosti. Podľa Morgan Stanley klesol priemerný pomer price-to-earnings pri spoločnostiach z indexu S&P 500 o 18 %.
- Podľa amerického ministra energetiky Wrighta sa očakáva, že veľká americká spoločnosť čoskoro oznámi zvýšenie ťažby ropy vo Venezuele. Spoločnosť Nvidia poprela správy o možnom prevzatí výrobcu počítačov a notebookov Dell.
Grafy US500 a USDIDX (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Americká blokáda Iránu: upokojenie na rope môže byť len dočasné 🛢️
Denné zhrnutie: Akcie späť v zelených číslach vďaka nádejám na rokovania medzi USA a Iránom, dolár pokračuje v oslabovaní (13.04.2026)
📈 US2000 rastie o 1 %
Drahé kovy opäť v červených číslach 📉 zlato a striebro pod tlakom dopytu po dolári 🟡
