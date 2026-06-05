Ranné zhrnutie: slabší sentiment voči AI a geopolitické napätie zaťažujú trhy

🏛️ Akciový trh
- Štvrtková seansa na amerických burzách sa skončila prevažne v zisku, hoci zdrojom rastu tentoraz neboli technologické spoločnosti.
- Index Dow Jones vzrástol o 1,73 % a S&P 500 si pripísal 0,41 %, zatiaľ čo Nasdaq mierne stratil.
- Investori presúvali kapitál z technologického sektora do spoločností z oblasti financií, poisťovníctva a maloobchodu.
- Najväčší pokles zaznamenal Broadcom po zverejnení slabších výsledkov tržieb. Akcie CrowdStrike klesli po predstavení sklamaného výhľadu.
- Výrazne strácali aj spoločnosti Arm Holdings a Micron Technology.
- Seansa ukázala rastúcu rotáciu kapitálu smerom k tradičnejším sektorom ekonomiky na úkor technologických firiem, ktoré v posledných mesiacoch ťahali rast na Wall Street.
- Na ázijských akciových trhoch v piatok dominuje negatívny sentiment a väčšina hlavných indexov klesá.
- Najhlbší výpredaj je viditeľný v Južnej Kórei, kde index KOSPI stráca viac ako 4 %. Jasne v červených číslach sú aj japonský Nikkei 225 (-1,03 %), hongkonský Hang Seng (-0,87 %) a austrálsky S&P/ASX 200 (-0,69 %).
- Zdrojom slabosti je najmä zhoršenie sentimentu okolo spoločností spojených s umelou inteligenciou a polovodičmi.
- Ázijských investorov sklamali výsledky a výhľad americkej spoločnosti Broadcom, ktorej akcie klesli o viac ako 12 %. To spustilo vlnu výpredajov naprieč celým technologickým sektorom.
- Obzvlášť silno utrpeli kórejské a japonské čipové spoločnosti, ktoré v posledných mesiacoch patrili medzi hlavných príjemcov globálneho boomu AI.
🌍 Geopolitika a makroekonomika
- Štvrtkové správy z Blízkeho východu priniesli zmiešané signály o vyhliadkach na ukončenie konfliktu.
- Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sú v záverečnej fáze rokovaní s Iránom a sú blízko dosiahnutia dohody, ktorá by mohla viesť k ukončeniu vojny. Trhy túto informáciu vnímali ako možný krok k deeskalácii napätia v regióne.
- Situácia však zostáva veľmi napätá. Irán varoval, že v prípade neúspechu rokovaní je pripravený podniknúť kroky zamerané na americké vojenské základne na Blízkom východe. Môže tiež využiť kontrolu nad Hormuzským prielivom ako prostriedok nátlaku.
- Otázka bezpečnosti tejto strategickej trasy pre prepravu ropy zostáva jednou z kľúčových tém rokovaní.
- Ďalšou výzvou pre mierový proces je postoj Hizballáhu. Líder organizácie zdôraznil, že prijateľným riešením bude iba úplné prímerie a kompletné stiahnutie izraelských jednotiek z Libanonu.
- Takýto tvrdý postoj ukazuje, že napriek deklarovanému pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom zostáva dosiahnutie širšej a trvalej dohody v regióne náročnou úlohou.
- Vo štvrtok sa objavili signály naznačujúce možnosť obnovenia mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou.
- Vladimir Putin vyhlásil, že je pripravený dosiahnuť dohodu mierovou cestou. Zdôraznil, že Rusko zostáva otvorené rokovaniam zameraným na ukončenie prebiehajúceho konfliktu. Zároveň uviedol, že akákoľvek dohoda musí zohľadniť ruské bezpečnostné záujmy a realitu vzniknutú v dôsledku vojny.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na vyhlásenia Kremľa výzvou, aby Rusko ukončilo boje a začalo podnikať konkrétne kroky vedúce k mieru.
- Ukrajinský líder zdôraznil, že ďalšie predlžovanie konfliktu neslúži ani jednej strane. Vyzval na prechod od vyhlásení k skutočným činom. Podľa Kyjeva zostáva základnou podmienkou trvalej dohody rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.
- Hoci možno vyjadrenia oboch lídrov vnímať ako opatrný signál pripravenosti na dialóg, v najdôležitejších sporných otázkach stále nie sú viditeľné známky prielomu. Moskva aj Kyjev si držia svoje kľúčové pozície, čo znamená, že vyhliadky na rýchle ukončenie vojny zostávajú obmedzené.
💻 Technologický trh
- Na technologickom trhu sa objavili správy, že zástupcovia americkej administratívy viedli predbežné rokovania o možnosti, že by vláda získala majetkové podiely v najväčších amerických spoločnostiach vyvíjajúcich umelú inteligenciu.
- Podľa médií sa diskusie mali týkať dobrovoľného prevodu časti akcií na štát. Zisky z týchto investícií by mohli byť použité na verejné účely, vrátane prípadných výplat občanom.
🛢️ Komodity a suroviny
- Piatkové udalosti na Blízkom východe opäť zvýšili obavy o bezpečnosť dodávok ropy.
- V Ománe bola zastavená nakládka ropy na kľúčovom exportnom termináli Mina al-Fahal po explózii v blízkosti prekladísk. Podľa správ by incident mohol súvisieť s útokom dronu, detaily udalosti však neboli oficiálne potvrdené.
- Napriek pretrvávajúcemu napätiu na Blízkom východe a narušeniu prepravy komodít cez Hormuzský prieliv zostáva OPEC optimistický ohľadom výhľadu ropného trhu.
- Generálny tajomník organizácie zdôraznil, že globálny dopyt po rope zostáva silný a kartel v súčasnosti nevidí dôvod meniť svoje prognózy.
- OPEC naďalej očakáva, že globálny dopyt po rope v roku 2026 vzrastie približne o 1,2 milióna barelov denne.
- Na trhu drahých kovov sledujeme negatívny sentiment.
- Zlato stráca približne 0,7 % a klesá pod 4 500 USD za uncu.
- Striebro stráca viac ako 1,5 % a ustupuje pod 73 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Jasne negatívny sentiment je viditeľný aj na trhu kryptomien.
- Bitcoin stráca 0,7 % a nachádza sa pod 64 000 USD.
- Ethereum stráca takmer 3 % a blíži sa k 1 700 USD.
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Zhrnutie EÚ: Seansa zostáva stabilná uprostred sektorovej rotácie 🔎
🔴 Wall Street Open: Výnosy amerických štátnych dlhopisov rastú. Ako zareagujú akcie?
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