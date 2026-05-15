Ranné zhrnutie: Trump a Xi formujú trhy. AI ženie indexy na rekordné maximá, zatiaľ čo Irán a geopolitika tlmia sentiment

- Americká seansa uzavrela na nových rekordných maximách. S&P 500 aj Nasdaq 100 zaznamenali silné zisky ťahané technologickým sektorom.
- Stephen Miran odstupuje z rady Fed, čím otvára cestu Kevinovi Warshovi, aby po Powellovi prevzal funkciu ďalšieho predsedu Federálneho rezervného systému. Trhy očakávajú, že Warsh zaujme holubičí postoj. To by mohlo urýchliť znižovanie sadzieb napriek pretrvávajúcim inflačným tlakom.
- Donald Trump uviedol, že po rokovaniach so Xi Jinpingom získal uistenia, že Čína nebude dodávať Iránu zbrane a podporí snahy o deeskaláciu napätia na Blízkom východe. Zároveň zdôraznil pokrok v obchodných rokovaniach s Pekingom.
- Objavili sa aj správy, že Saudská Arábia vykonala tajné údery na iránske ciele v reakcii na skoršie útoky z Teheránu. To signalizuje ďalšiu eskaláciu v regióne.
- Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na zachovanie otvoreného Hormuzského prielivu. Zdôraznilo význam stabilných tokov energie a bezpečnosti globálneho obchodu pri rastúcom regionálnom napätí.
- Podľa správ Washington informoval Izrael o možnosti, že by Trump mohol schváliť údery na ciele v Iráne. To prinútilo izraelské sily zostať vo zvýšenej pohotovosti.
- Trump tiež uviedol, že situácia okolo Iránu sa blíži ku kritickému bodu a jeho trpezlivosť sa kráti. Naďalej preferuje odstránenie iránskych zásob obohateného uránu, pripúšťa však aj ich ponechanie pod prísnym medzinárodným dohľadom.
- Japonská výrobná inflácia (PPI) v apríli zrýchlila na 4,9 % medziročne, nad očakávaniami. Ide o najrýchlejšie tempo približne za tri roky. Rast bol ťahaný najmä vyššími dovoznými nákladmi, hlavne pri energiách a rope, v súvislosti s narušením dodávok na Blízkom východe. To zvyšuje tlak na Bank of Japan, aby zvážila ďalšie sprísnenie menovej politiky.
- Ázijské trhy sa dnes obchodujú výrazne nižšie. Väčšina indexov je v červených číslach, keďže rizikový sentiment sa zhoršuje pre pretrvávajúcu geopolitickú neistotu a nové komentáre Donalda Trumpa k Iránu.
- Najslabšiu výkonnosť vykazuje Južná Kórea, kde KOSPI klesá o viac než 6 %. To ukazuje rozsah regionálneho risk-off sentimentu. Pod tlakom sú aj trhy v Japonsku, Hongkongu a Číne.
- Futures na ropu Brent mierne rastú. Ropa sa obchoduje tesne pod úrovňou 110 USD za barel.
- Drahé kovy sú pod predajným tlakom a odovzdávajú veľkú časť týždenných ziskov. Zlato klesá o viac než 2 % a padá pod 4 600 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca viac než 8 % a testuje úroveň 78 USD.
- Kryptomenové trhy sú zmiešané. Bitcoin rastie približne o 0,7 % a drží sa nad 80 000 USD, zatiaľ čo Ethereum klesá o viac než 1 % a padá pod 2 250 USD.
