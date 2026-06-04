Trhy pod lupou 2026 už dnes o 18:00 🔍

Trhy dnes ovplyvňuje množstvo faktorov a orientovať sa v nich nemusí byť jednoduché. O to dôležitejšie je rozumieť témam, ktoré môžu mať reálny vplyv na investičné rozhodnutia.
Práve preto sme pripravili Trhy pod lupou 2026, kde sa spolu s odborníkmi pozrieme na kľúčové témy formujúce aktuálne trhové prostredie.
Stream môžete sledovať tu: https://www.youtube.com/live/Y6QvqzLgMts
Počas vysielania sa zameriame na témy, ktoré investori aktuálne sledujú a ktoré môžu ovplyvniť vývoj finančných trhov v najbližších mesiacoch. Čaká vás:
- prehľad najdôležitejších trhových tém na jednom mieste,
- odborný pohľad na aktuálne dianie na finančných trhoch,
súvislosti a kontext, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v investičnom prostredí.
Vyhraďte si dnešný večer na prehľad toho najdôležitejšieho, čo môže ovplyvniť vývoj trhov v nasledujúcich mesiacoch.
Tešíme sa na vás už dnes od 18:00 na YouTube kanáli XTB.
Program: https://vzdelavanie.xtb.com/trhy-pod-lupou-2026
🗽Trh práce v USA zakolísal. Fed rozhoduje o sadzbách o 12 dní🚨
Zhrnutie EÚ: Seansa zostáva stabilná uprostred sektorovej rotácie 🔎
🔴 Wall Street Open: Výnosy amerických štátnych dlhopisov rastú. Ako zareagujú akcie?
Obchodné napätie medzi EÚ a Čínou rastie 🔥
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.