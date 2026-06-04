Zhrnutie EÚ: Seansa zostáva stabilná uprostred sektorovej rotácie 🔎

Dnešná európska seansa sa niesla v znamení stabilizácie. Hlavné indexy zaznamenávajú mierne zisky, ale bez známok eufórie. Investori sa snažia zotaviť z predchádzajúceho zhoršenia sentimentu na Wall Street a z rastúceho geopolitického napätia okolo Blízkeho východu a Hormuzského prielivu.
- Wolters Kluwer +4,85 % — najsilnejší titul v indexe. Ťaží z dopytu po defenzívnej kvalite a stabilných obchodných modeloch.
- SAP +4,40 % — veľmi silná seansa pre nemecký softvér, ktorá čiastočne kompenzovala slabosť inde v európskom technologickom sektore.
- EssilorLuxottica +2,96 % — silný výkon segmentu spotrebného tovaru a zdravotníctva, ktorý podporil francúzsky trh.
- Airbus +2,54 % — pozitívny príspevok zo strany priemyslu napriek zmiešanému výkonu širšieho sektora.
- LVMH +2,53 % — oživenie v segmente luxusného tovaru, ktoré zároveň podporilo CAC 40.
- Sanofi +2,42 % — silný deň pre zdravotníctvo, najvýkonnejší sektor v rámci Euro Stoxx 50.
- Hermès +1,88 % — ďalší luxusný titul, ktorý priťahoval silný dopyt.
- Deutsche Börse +1,78 % a Deutsche Telekom +1,72 % tiež pozitívne prispeli k šírke trhu.
Geopolitika a ropa
- Hlavným faktorom podporujúcim sentiment bola správa o podmienenom prímerí medzi Izraelom a Libanonom.
- Trhy to interpretovali ako čiastočné zníženie rizík regionálnej eskalácie, najmä po predchádzajúcich obavách o bezpečnosť lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
- Ceny ropy Brent klesli smerom k pásmu 92–95 USD za barel, hoci zostávajú zvýšené v porovnaní s úrovňami pred eskaláciou.
Makro: slabé maloobchodné tržby
- Maloobchodné tržby v eurozóne v apríli medzimesačne klesli o 0,4 %, mierne slabšie než konsenzus, ktorý očakával pokles o 0,3 %.
- Marcové dáta však boli výrazne revidované smerom nahor, čo pomohlo zmierniť negatívny dopad aprílového výsledku.
- V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby vzrástli o 1,0 %, výrazne nad trhovým očakávaním 0,3 %. To poskytlo povzbudivejší signál pre spotrebiteľský dopyt v celej eurozóne.
- Wolters Kluwer +4.85% — the strongest stock in the index, benefiting from demand for defensive quality and stable business models.
- SAP +4.40% — a very strong session for German software, partially offsetting weakness elsewhere in European technology.
- EssilorLuxottica +2.96% — strong performance from the consumer-healthcare segment, supporting the French market.
- Airbus +2.54% — a positive contribution from industrials, despite mixed performance across the broader sector.
- LVMH +2.53% — a rebound in luxury goods that also supported the CAC 40.
- Sanofi +2.42% — a strong day for healthcare, the best-performing sector within the Euro Stoxx 50.
- Hermès +1.88% — another luxury name attracting strong demand.
- Deutsche Börse +1.78% and Deutsche Telekom +1.72% also contributed positively to market breadth.
Geopolitics and Oil
- The main factor supporting sentiment was news of a conditional ceasefire between Israel and Lebanon.
- Markets interpreted this as a partial reduction in regional escalation risks, particularly after earlier concerns regarding shipping security through the Strait of Hormuz.
- Brent crude prices fell toward the $92–95 per barrel range, although they remain elevated compared with levels seen before the escalation.
Macro: weak retail sales
- Eurozone retail sales declined by 0.4% month-over-month in April, slightly weaker than the consensus expectation of a 0.3% decline.
- However, March data were revised sharply higher, which helped soften the negative implications of the April reading.
- On an annual basis, retail sales increased 1.0% year-over-year, significantly above market expectations of 0.3%, providing a more encouraging signal for consumer demand across the euro area.
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