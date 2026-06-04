US Open: Slabší trh práce a AI zaťažujú Wall Street ❗

Po otvorení štvrtkovej seansy na Wall Street zostáva sentiment opatrný a zmiešaný. Investori sa snažia určiť, či stredajší pokles US500 o 0,7 %, ktorý ukončil deväťdňovú víťaznú sériu, bol iba vyberaním ziskov, alebo začiatkom hlbšej korekcie. Dnešnú seansu formujú predovšetkým slabšie dáta z trhu práce, tlak na AI a polovodičové akcie a pretrvávajúce geopolitické riziká.
Makrodáta: Trh práce vykazuje známky ochladenia
Najnovšia správa o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti ukázala mierne slabší obraz amerického trhu práce.
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti vzrástli o 13 tis. na 225 tis. oproti očakávaniu poklesu smerom k 212–213 tis.
- Ide o najvyššiu hodnotu od začiatku februára a signalizuje postupné ochladzovanie podmienok na trhu práce.
- Pokračujúce žiadosti dosiahli 1,777 milióna, mierne pod hodnotou z predchádzajúceho týždňa.
Dáta môžu podporiť naratív mäkšieho trhu práce, ale zatiaľ nie sú dostatočne slabé na to, aby rozhodne posunuli očakávania Fedu smerom k rýchlemu uvoľneniu menovej politiky. Zvýšené ceny ropy zároveň naďalej predstavujú inflačné riziko.
Nasdaq 100: Rotácia pod povrchom
Po otvorení trhu vykazuje Nasdaq 100 jasnú selektivitu. Najväčšie megacap akcie zostávajú relatívne stabilné, zatiaľ čo tlak sa sústreďuje na tituly súvisiace s AI a polovodičmi.
- Broadcom klesá o 14,37 %, čo z neho robí najväčší negatívny príspevok do indexu.
- Medzi ďalšie výrazne klesajúce tituly patria:
- CrowdStrike -9,97 %
- Micron -7,23 %
- ARM -6,94 %
- Marvell -5,88 %
- AMD -5,36 %
- Lam Research -3,99 %
Zároveň niekoľko najväčších spoločností zostáva v kladnom teritóriu:
- Nvidia +0,18 %
- Apple +0,40 %
- Microsoft +0,88 %
- Alphabet +1,13 %
- Meta +2,22 %
Treemap vážený podľa trhovej kapitalizácie ukazuje, že nejde o široký výpredaj naprieč technologickým sektorom. Tlak sa sústreďuje predovšetkým na najviac preplnené AI a polovodičové obchody, zatiaľ čo najväčšie megacap spoločnosti pomáhajú index stabilizovať.
Najväčší víťazi a porazení
Na strane rastu investori uprednostňujú defenzívnejšie tituly alebo spoločnosti s menej priamou expozíciou voči téme AI.
Najväčšie rasty v Nasdaq 100
- Vertex Pharmaceuticals +3,07 %
- Thomson Reuters +2,93 %
- Automatic Data Processing +2,59 %
- Copart +2,47 %
- Booking Holdings +2,47 %
- Meta Platforms +2,22 %
- MercadoLibre +2,22 %
Na strane poklesu jasne dominujú technologické akcie, najmä polovodičové spoločnosti a firmy súvisiace s AI. Mnohé z týchto firiem si stále držia veľmi silné 12-mesačné výnosy, takže dnešný pohyb pôsobí skôr ako agresívne vyberanie ziskov a prehodnotenie očakávaní než ako úplný obrat trendu.
Sledované akcie
- Broadcom je hlavným negatívnym katalyzátorom seansy. Napriek tomu, že spoločnosť vykázala rekordné tržby, jej výhlaď predaja AI čipov bol vnímaný ako príliš konzervatívny vzhľadom na mimoriadne vysoké očakávania trhu.
- CrowdStrike klesá takmer o 10 %. Hoci spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď, investori sa naďalej sústreďujú na rastúce prevádzkové náklady spojené s AI infraštruktúrou.
- Micron, ARM, Marvell, AMD a Lam Research sú tiež pod tlakom, čo signalizuje širšiu korekciu v oblasti AI a polovodičov po výrazných ziskoch z prvej časti roka.
- PVH Corp. klesá po znížení celoročného výhľadu. Spoločnosť uviedla geopolitické napätie a konflikt v Iráne ako faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú dodávateľské reťazce.
- Lululemon má zverejniť výsledky po uzavretí trhu. Opčné trhy implikujú pohyb približne o 9,4 %, čo naznačuje zvýšené očakávania volatility.
- MicroStrategy a Coinbase zostávajú pod tlakom spolu s poklesom Bitcoinu smerom k pásmu 62 500–64 000 USD.
IPO SpaceX priťahuje pozornosť investorov
Primárny trh sa naďalej sústreďuje na správy okolo potenciálneho IPO SpaceX. Podľa trhových zdrojov by spoločnosť Elona Muska mala stanoviť ponukovú cenu na 135 USD za akciu. Transakcia by mohla získať 74,4 až 75 miliárd USD, čo by znamenalo celkové ocenenie spoločnosti približne 1,75–1,77 bilióna USD.
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