Ranné zhrnutie: Trump chce poslať Irán „späť do doby kamennej“. Indexy prudko klesajú (02.04.2026)

- Vo svojom prejave Donald Trump uistil, že strategické ciele v Iráne sú takmer splnené a vojna sa čoskoro skončí. Oznámil silné údery v nasledujúcich týždňoch, aby „dokončil prácu“ a „vrátil Irán späť do doby kamennej“. Napriek uisteniu o úspechu prezident obišiel otázky pozemných jednotiek a diplomacie. Prejav, ktorý mal upokojiť verejnosť vzhľadom na rastúce ceny energií, vyvolal okamžitý rast cien ropy a poklesy na akciových trhoch.
- Trump navyše presunul zodpovednosť za Hormuzský prieliv na ostatné krajiny a vyzval ich, aby „prevzali iniciatívu“ a trasu si zabezpečili samy. Naznačil, že krajiny závislé od tejto ropy sa budú musieť „postarať samy o seba“, pretože USA plánujú z konfliktu odísť. Tým zostáva kritický ekonomický problém nevyriešený a rastú obavy z iránskej dominancie.
- Trumpov jastrabí tón tlačí hlavné indexové futures nadol. Najviac zasiahnuté sú small caps v indexe Russell 2000 (US2000: -1,9 %), nasledované indexmi Nasdaq (US100: -1,6 %), S&P 500 (US500: -1,3 %) a DJIA (US30: -1,15 %).
- Nálada v Ázii prudko klesla. Najhoršie si viedli juhokórejský KOSPI (-3,7 %) a japonské indexy Nikkei 225 (-2 %) a TOPIX, ktoré vymazali zisky z predchádzajúcej seansy. Technologický sektor stiahol nadol Hang Seng (-1 %), zatiaľ čo austrálsky ASX 200 oslabil o 1,1 %. Rastúce ceny ropy zasiahli trhy závislé od energií a zvýšili obavy z inflácie a jastrabej politiky centrálnych bánk.
- Austrálska obchodná bilancia vzrástla na 5,69 mld. AUD (odhad: 2,6 mld., predchádzajúce: 2,26 mld.). Tento skok bol poháňaný najmä prudkým poklesom exportu kľúčových kovov a uhlia po masívnom raste cien po vypuknutí vojny v Iráne.
- Na devízovom trhu opäť dominuje americký dolár (USDIDX: +0,5 %), ktorý posilňuje na vlne obnovenej averzie k riziku a neistoty ohľadom ďalších krokov USA v Iráne, najmä možnej pozemnej intervencie. Najväčšie poklesy vidno pri antipódskych menách (AUDUSD, NZDUSD: -0,7 %), švajčiarskom franku (USDCHF: +0,65 %) a britskej libre, ktorá je najviac vystavená vysokým cenám dovážaného plynu (GBPUSD: -0,6 %). EURUSD stráca 0,5 % na 1,1535.
- Ropa Brent vyskočila približne o 6,7 % na 107 USD a vymazala väčšinu poklesov z posledných troch dní. Pokles je viditeľný aj pri drahých kovoch. Zlato oslabuje o 2,2 % na 4 650 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o 5,35 % na 71 USD za uncu.
- Alberto Musalem z Fedu v St. Louis zdôraznil, že Fed nemusí náhle meniť svoj prístup k menovej politike. Uviedol, že súčasná úroveň úrokových sadzieb je vzhľadom na inflačné riziká spojené s vojnou v Iráne primeraná.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.