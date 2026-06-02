Ropa vyčkáva, zatiaľ čo trh vsádza na diplomaciu🛢️

Ceny ropy v utorok klesli a odovzdali časť predchádzajúcich ziskov. Okolo začiatku americkej seansy sa Brent pohyboval medzi 94 a 95 USD.
Pokles cien bol reakciou na nádeje na obmedzenú deeskaláciu napätia v Libanone a na vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že dohoda s Iránom by mohla byť dosiahnutá počas budúceho týždňa. Americký prezident zároveň pripustil, že sa v rokovaniach objavili komplikácie, ale neuviedol žiadne podrobnosti.
Ropný trh zostáva citlivý na akékoľvek správy týkajúce sa Iránu, ktoré nie je vždy možné okamžite overiť. Dôležité je, že ani úplná a okamžitá deeskalácia konfliktu by neodstránila základné riziko na strane ponuky, ktoré drží ceny zvýšené.
Trh je však naďalej odhodlaný započítavať scenáre klesajúcich cien ropy.
Ďalším prvkom neistoty je možný návrat politickej debaty v USA o zákaze vývozu ropy alebo rafinovaných produktov. Analytici Barclays sa domnievajú, že s blížiacimi sa voľbami v polovici volebného obdobia sa táto téma môže vo verejnej debate objavovať častejšie, aj keď Trumpova administratíva zostáva proti takémuto riešeniu.
Podľa Barclays by zákaz vývozu poškodil energetický trh viac než ropa za 100 USD za barel, pretože by zasiahol rafinérie a segment energetickej infraštruktúry.
Graf ropy (OIL, D1)
Ropa opäť klesla k spodnej hrane čoraz jasnejšieho širokého cenového kanála medzi 115 a 86 USD. Kĺzavé priemery EMA stále naznačujú býčie momentum, zatiaľ čo RSI zostáva okolo 43. EMA100 sa ukázal ako silná podpora a zastavil cenu jasne nad 61,8 % Fibonacciho úrovňou. Dno nad minimom z polovice apríla naznačuje, že z technického pohľadu je napätie vyššie, než by mohol ukazovať povrchný pohľad na graf.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Ranné zhrnutie: Nekonzistentné signály pred kľúčovými dátami (02.06.2026)
Denné zhrnutie: Technologický sektor drží ocenenia napriek riziku
Robinhood pod dohľadom Najvyššieho súdu
BREAKING: Irán pozastavuje rokovania 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.