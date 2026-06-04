Ranné zhrnutie: Trump očakáva dohodu s Iránom už tento víkend 📌

Geopolitika: Irán, USA, Hormuz a Blízky východ
- Ceny ropy klesajú o 1,10 % až 1,20 % po komentároch Donalda Trumpa, podľa ktorých by sa potenciálna dohoda s Iránom mohla dosiahnuť už tento víkend. Irán zároveň uskutočnil útok na letisko v Kuvajte, zatiaľ čo Spojené štáty vykonali údery pri Hormuzskom prielive. Situácia zostáva napätá.
- Podľa správ Trump svojim poradcom povedal, že konflikt vyhrotí do plnohodnotnej vojny iba v prípade, že budú zabití americkí vojaci. To naznačuje, že Washington môže tolerovať obmedzené vojenské strety a zároveň ponechať otvorený vyjednávací kanál.
- Spojené štáty oznámili, že Izrael a Libanon sa dohodli na rámci prímeria a vytvorení bezpečnostných zón v južnom Libanone. Predchádzajúce prímerie napokon zlyhalo, takže trvácnosť novej dohody zostáva neistá. Vývoj je napriek tomu významný, pretože Irán spájal akúkoľvek potenciálnu dohodu so Spojenými štátmi so situáciou na libanonskom fronte.
- Snemovňa reprezentantov USA schválila rezolúciu o vojnových právomociach, ktorej cieľom je zabrániť ďalším úderom na Irán. Išlo o prvé hlasovanie tohto druhu od začiatku konfliktu. Biely dom význam rezolúcie zľahčil, čo znamená, že by mala byť vnímaná predovšetkým ako symbolické politické gesto.
Komodity: Ropa a riziká dodávok
- Investičné banky varujú, že dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu by mohlo viesť k vážnemu nedostatku dodávok ropy. HSBC opísala situáciu ako „super-squeeze“, zatiaľ čo modely Morgan Stanley naznačujú, že ropa Brent by mohla vzrásť až na 150 USD za barel, ak by blokáda trvala dlhšie obdobie.
- JPMorgan stále očakáva, že sa Hormuz znovu otvorí v júni, najmä pre rýchle čerpanie ropných zásob.
- Kuvajt odhaduje, že po opätovnom otvorení Hormuzu bude schopný obnoviť približne 70 % svojej produkcie ropy v priebehu 6–8 týždňov. Úplné obnovenie ťažby však podľa očakávaní potrvá výrazne dlhšie.
Akcie: Ázia pod tlakom
- Ázijské akciové trhy sa dostali pod tlak. JP225, SG20cash a hlavné čínske indexy zaznamenali mierne poklesy.
Forex: USDJPY pri úrovni 160
- USDJPY sa naďalej obchoduje okolo úrovne 160, hoci pohyby na širšom devízovom trhu zostávajú relatívne obmedzené.
Ekonomika a centrálne banky: Austrália a RBA
- Austrálska ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla o 0,3 %, čím ročný rast dosiahol 2,5 %. Ekonómovia z Commonwealth Bank of Australia však očakávajú, že rast do konca roka spomalí na približne 1,5 %. Dôvodom je slabšia spotreba a ochladzujúci sa trh s bývaním.
- Guvernérka Michele Bullock a ďalší predstavitelia RBA majú vystúpiť pred parlamentom po troch po sebe idúcich zvýšeniach úrokových sadzieb. Pre zákonodarcov to bude prvá významná príležitosť klásť otázky tvorcom menovej politiky o poslednom cykle sprísňovania menovej politiky.
Akcie a AI: Masívne technologické investície
- Goldman Sachs odhaduje, že Meta, Microsoft, Amazon a Alphabet spoločne do roku 2030 minú približne 5,3 bilióna USD na kapitálové výdavky. Celkové výdavky na infraštruktúru umelej inteligencie by mohli v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť 7,6 bilióna USD. Rozsah týchto investícií presahuje ročný HDP ekonomík, ako je Japonsko alebo Spojené kráľovstvo.
- Broadcom vykázal tržby, ktoré prekonali očakávania. Jeho akcie však po včerajšej americkej seanse klesli v poobchodnej fáze takmer o 14 %. Tržby zo segmentu polovodičov súvisiacich s AI výrazne vzrástli, investori však očakávali ešte silnejšie pozitívne prekvapenie. Podobné trhové reakcie boli predtým viditeľné pri spoločnostiach ako CrowdStrike a Palo Alto Networks.
🎥 Ranný komentár: Broadcom po výsledkoch -14 %, nový čip Intelu, výbery v PE fondoch a lacná META s GPN?
Denné zhrnutie: Trhy si dávajú pauzu (03.06.2026)
US Open: Je čas na pullback?
Hrozby pre rast – iba v Európe?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.