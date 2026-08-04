Krypto novinky: AI útoky ochromili Boltz, Coldcard prekročil straty 100 miliónov USD 🚨

Kryptomenový trh dnes ovplyvnili predovšetkým bezpečnostné incidenty spojené s rastúcim využívaním umelej inteligencie pri hackerských útokoch. Služba Boltz dočasne zastavila prevádzku pre silnejúce AI útoky, straty spôsobené bezpečnostnou chybou hardvérových peňaženiek Coldcard prekročili 100 mil. USD a správca aktív Hashdex oznámil ukončenie svojho spotového Bitcoin ETF. Pozornosť investorov pritiahli aj nové nákupy Etherea spoločnosťou Bitmine a dokončená akvizícia stablecoinovej firmy BVNK zo strany Mastercard.
Boltz zastavil prevádzku pre AI podporované útoky
- Neúschovná bitcoinová zmenárenská služba Boltz oznámila dočasné pozastavenie všetkých swapov po tom, čo počas tohto roka zaznamenala prudký nárast automatizovaných útokov využívajúcich umelú inteligenciu.
- Podľa spoločnosti útočníci čoraz rýchlejšie objavujú nové zraniteľnosti a dokážu pripravovať sofistikované exploity skôr, než ich menšie vývojové tímy stihnú opraviť. Boltz uviedol, že intenzita útokov sa počas posledných dní výrazne zvýšila a službu znovu nespustí, kým nebudú odstránené najväčšie bezpečnostné riziká.
- Incident ukazuje, akú významnú úlohu začína AI zohrávať aj v oblasti kybernetickej kriminality. Rastúca automatizácia útokov predstavuje čoraz väčší problém najmä pre menšie projekty s obmedzenými bezpečnostnými kapacitami.
Straty z útoku na Coldcard prekročili 100 miliónov USD
- Spoločnosť Galaxy Research zverejnila aktualizované údaje o útokoch na hardvérové peňaženky Coldcard. Potvrdené straty už dosiahli približne 1 596 BTC, teda viac než 100 mil. USD, pričom bolo zasiahnutých približne 7 300 adries.
- Výskumníci zároveň identifikovali pravdepodobnú štvrtú vlnu útokov. Ak sa jej rozsah potvrdí, celkové škody by mohli vzrásť až na 2 055 BTC, teda približne 130 mil. USD.
- Príčinou incidentu bola chyba pri generovaní seed fráz, ktorá znižovala ich náhodnosť. Útočníci tak mohli niektoré privátne kľúče odvodiť výrazne jednoduchšie, než by bolo za bežných okolností možné.
- Pozitívnou správou je, že približne 90 % odcudzených bitcoinov zatiaľ zostáva na sledovaných adresách a nebolo ďalej presunutých. Informácie o peňaženkách útočníkov už boli odovzdané americkým úradom, kryptoburzám aj spoločnostiam špecializujúcim sa na blockchainovú analýzu.
Hashdex ukončí svoj spotový Bitcoin ETF
- Správca aktív Hashdex oznámil, že ukončí svoj americký spotový Bitcoin ETF, obchodovaný pod tickerom DEFI.
- Fond spravoval iba približne 14,3 mil. USD aktív a nikdy nedokázal významnejšie konkurovať najväčším emitentom spotových bitcoinových ETF. Po predaji zostávajúcich približne 225 BTC budú investori vyplatení v hotovosti.
- Ide o prvé významnejšie ukončenie niektorého z amerických spotových Bitcoin ETF od ich spustenia. Vývoj zároveň ukazuje, že na trhu dochádza ku koncentrácii kapitálu do niekoľkých najväčších fondov, zatiaľ čo menší emitenti majú čoraz náročnejšiu pozíciu.
Bernstein varuje pred odkladom zákona CLARITY Act
- Analytici spoločnosti Bernstein upozorňujú, že prípadné ďalšie odloženie schválenia amerického zákona CLARITY Act by mohlo krátkodobo negatívne ovplyvniť ocenenie kryptomien.
- Ak americký Senát legislatívu pred letnou prestávkou neprijme, podľa analytikov môže prísť ďalšia vlna výpredajov na kryptotrhu. Zároveň však očakávajú, že regulačné orgány SEC a CFTC budú pokračovať vo vytváraní pravidiel prostredníctvom iniciatívy Project Crypto, ktorá má zlepšiť regulačné prostredie ešte pred prijatím komplexnej legislatívy.
- Podľa Bernsteinu by sa kryptomenový trh mohol začať stabilizovať až počas 3. a 4. štvrťroka, keď by sa sentiment investorov mohol postupne zlepšovať.
Mastercard dokončil prevzatie BVNK
- Spoločnosť Mastercard dokončila akvizíciu poskytovateľa stablecoinovej infraštruktúry BVNK za približne 1,8 mld. USD.
- Cieľom transakcie je prepojiť tradičnú platobnú sieť Mastercard s blockchainovou infraštruktúrou BVNK. Banky, fintech spoločnosti aj podniky by tak mali jednoduchšie využívať stablecoiny na cezhraničné platby, vyrovnanie transakcií alebo správu firemnej likvidity.
- Akvizícia potvrdzuje pokračujúci záujem veľkých platobných spoločností o integráciu digitálnych aktív do bežného finančného systému.
Bitmine pokračuje v masívnych nákupoch Etherea
- Spoločnosť Bitmine Immersion Technologies minulý týždeň nakúpila ďalších 10 399 ETH a zároveň pokračovala v spätnom odkúpení vlastných akcií.
- Firma teraz drží približne 5,8 milióna ETH v hodnote okolo 10,9 mld. USD, čo predstavuje takmer 4,8 % všetkých etherov v obehu. Dlhodobým cieľom spoločnosti je vlastniť až 5 % celkovej ponuky Etherea.
- Okrem Etherea drží Bitmine aj 209 BTC, hotovosť a ďalšie investície. Celková hodnota jej aktív presahuje 11 mld. USD.
Veľké kryptofirmy stále čakajú na najvýkonnejšie AI modely
- Významné kryptomenové spoločnosti upozorňujú, že stále nemajú prístup k najpokročilejším modelom umelej inteligencie určeným pre kybernetickú bezpečnosť.
- Zatiaľ čo napríklad Coinbase získala prístup k obmedzenému modelu Mythos od spoločnosti Anthropic, iné veľké firmy vrátane Binance či Fireblocks na schválenie stále čakajú.
- Bezpečnostní experti varujú, že vzniká nerovnováha medzi útočníkmi a obrancami. Hackeri čoraz častejšie využívajú výkonné AI nástroje, zatiaľ čo bezpečnostné tímy k najmodernejším modelom často nemajú prístup. To môže v budúcnosti ďalej zvýšiť riziko sofistikovaných útokov na kryptomenovú infraštruktúru.
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