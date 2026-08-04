Kakao zastavuje dynamický rast 🚩 Vracajú sa obavy o produkciu v Afrike

Kontrakty na kakao obchodované na ICE dnes mierne klesajú po obrovských rastoch z posledných relácií, keď trh opäť začal oceňovať riziko slabšej úrody v sezóne 2026/27 v západnej Afrike. Napriek tomu, že aktuálna sezóna priniesla výrazné zlepšenie ponuky, trh sa už sústreďuje na výhľad budúcej úrody, ktorá môže utrpieť v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok.
Trh oceňuje riziko slabšej úrody a poveternostné riziko
Najväčším impulzom pre rast cien sú obavy o budúcu ponuku kakaa zo západnej Afriky, ktorá zodpovedá za veľkú väčšinu svetovej produkcie. Farmári z Pobrežia Slonoviny uvádzajú, že plantáže potrebujú viac slnečného počasia po období nižších ako priemerných zrážok a ochladenia. Ak sa poveternostné podmienky v najbližších týždňoch nezlepšia, môže to negatívne ovplyvniť hlavnú úrodu pripadajúcu na obdobie od septembra do februára.
Paradoxne k rastu cien dochádza napriek veľmi dobrým údajom týkajúcim sa aktuálnej sezóny. Odhady exportérov ukazujú, že od začiatku sezóny, ktorá sa začala 1. októbra, dodávky kakaa do prístavov na Pobreží Slonoviny dosiahli približne 1,99 mil. ton, čo predstavuje nárast o 21,8 % medziročne. To znamená, že trh nereaguje na aktuálnu ponuku, ale na riziko zhoršenia situácie v nasledujúcej produkčnej sezóne.
Trh s kakaom zostáva jedným z najviac citlivých na zmeny poveternostných podmienok spomedzi všetkých poľnohospodárskych komodít. Aj mierne zhoršenie výhľadu pre Pobrežie Slonoviny a Ghanu sa môže rýchlo premietnuť do vyššej rizikovej prémie v kotáciách termínových kontraktov. V dôsledku toho budú investori v najbližších týždňoch pozorne sledovať informácie o zrážkach, teplotách a vývoji plantáží, pretože práve tieto faktory môžu rozhodnúť o smere cien kakaa pred začiatkom novej sezóny.
Analýza správy Commitment of Traders
Z pohľadu klasickej analýzy CoT obraz trhu k 28. júlu zostáva konštruktívny pre býkov:
- producenti a spracovatelia naďalej využívajú vysoké ceny na zabezpečenie budúcej produkcie, čo je typické správanie commercials;
- Managed Money v správe z 28. júla zostáva stále netto short, čo znamená, že trh ešte nie je špekulatívne prehriaty;
- vysoký Open Interest naznačuje prílev čerstvého kapitálu, a nie len technické uzatváranie pozícií;
- ak sa počasie na Pobreží Slonoviny a v Ghane bude naďalej zhoršovať, fondy môžu byť nútené agresívne odkupovať krátke pozície, čo by mohlo ďalej urýchliť rast cien kakaa.
Máme teda jeden z zaujímavejších usporiadaní na trhu komodít: fundamenty sa stávajú čoraz viac býčími, zatiaľ čo pozicionovanie fondov ešte plne neodráža optimizmus.
Commercials využívajú rast cien na zabezpečenie budúcej produkcie
Správa CoT ukazuje, že producenti a spracovatelia kakaa naďalej zostávajú zreteľne na strane krátkych pozícií (55 928 longov oproti 74 361 shortom), čo zodpovedá približne 18,4 tis. kontraktom netto short. Ide o typické správanie na trhu komodít – pri vysokých cenách producenti zabezpečujú budúci predaj, a nie špekulujú na pokles. V týždennom porovnaní počet dlhých pozícií commercials vzrástol o 1 152 kontraktov a krátkych klesol o 1 590, čo znamená len mierne obmedzenie rozsahu zabezpečení.
Fondy majú stále priestor na pohon ďalšieho rastu
Managed Money naďalej udržiava približne 8,8 tis. kontraktov netto short (20 277 longov oproti 29 050 shortom), čo naznačuje, že trh sa ešte nenachádza v fáze špekulatívnej eufórie. Ak budú obavy o úrodu v západnej Afrike narastať, fondy môžu byť nútené uzatvárať krátke pozície, čo by mohlo ďalej urýchliť rast cien. Ďalším argumentom v prospech udržania trendu je vysoký open interest presahujúci 201 tis. kontraktov, čo poukazuje na prílev nového kapitálu na trh.
Zdroj: CoT, Commitment of Traders
Graf COCOA (interval D1)
Počas dvoch predchádzajúcich relácií kakao vzrástlo o takmer 10 % z oblasti 5000 na takmer 6000 USD za tonu. V súčasnosti sledujeme jemné ochladenie, kľúčovou podporou zostáva úroveň 5000 USD a dôležitými odpormi sú okolie 6000 a 6500 USD, vymedzené cenovými reakciami.
Zdroj: xStation5
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