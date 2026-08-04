Nasdaq rastie o 0,6 % a prekračuje 29 000 bodov 🔼 Silné výsledky ON Semi a Palantir

Futures na Nasdaq 100 (US100) rastú v utorok o približne 0,6 %, podporované veľmi silným výhľadom Palantiru a ON Semiconductor, ktorý opätovne posilnil presvedčenie investorov, že výdavky na umelú inteligenciu sa začínajú premietať do reálneho rastu finančných výsledkov. Pozornosť trhu sa sústreďuje aj na ďalšie zverejnenia kvartálnych výsledkov a makroekonomické údaje, ktoré majú pomôcť posúdiť kondíciu americkej ekonomiky a podnikového sektora.
- S&P 500 sa nachádza len asi 20 bodov od dosiahnutia prvého historického maxima od júna, zatiaľ čo Dow Jones uzavrel pondelkovú reláciu na rekordnej úrovni prvýkrát od júla.
- Silné výsledky technologických spoločností a pretrvávajúci optimizmus okolo monetizácie AI zostávajú v súčasnosti jedným z hlavných faktorov podporujúcich americký akciový trh.
- Komentáre Trumpa dávajú investorom nádej na postupnú deeskaláciu napätia na Blízkom východe a ropa si už odmazala približne 10 % z lokálneho maxima
Výsledky spoločností z oblasti AI opäť zlepšujú náladu
Po veľmi silných správach Microsoftu a Amazonu z minulého týždňa dostali investori ďalšie signály, že miliardové investície do umelej inteligencie začínajú prinášať merateľné výsledky. Palantir opäť zvýšil výhľad tržieb na celý rok, pričom poukázal na silný dopyt zo strany verejnej správy aj komerčných klientov využívajúcich platformy AI.
ON Semiconductor zase predstavil lepší výhľad predaja, než analytici očakávali, a počíta s ďalším rastom dopytu po čipoch na riadenie energie využívaných v dátových centrách obsluhujúcich modely AI. Optimizmus sa rozlial aj na ostatné spoločnosti spojené s AI. V predburzovom obchodovaní rástli okrem iných Micron (+2,3 %), Nvidia (+0,7 %) a Marvell Technology (+4,4 %).
Sezóna výsledkov je výrazne lepšia ako historický priemer
Doterajší priebeh sezóny výsledkov v USA je veľmi silný. Zo 304 spoločností z indexu S&P 500, ktoré zverejnili kvartálne správy do konca minulého týždňa, prekonalo odhady analytikov 85,2 % z nich. Pre porovnanie, dlhodobý priemer predstavuje približne 67,5 %. Dnes o pozornosť investorov budú súperiť ďalšie veľké spoločnosti, okrem iných Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum a McDonald's. Navyše akcie Snap rastú o viac ako 8 % po tržbách lepších, než sa očakávalo, podporených vyššími výdavkami na reklamu počas futbalových majstrovstiev sveta FIFA a silnejšou aktivitou veľkých inzerentov zo Severnej Ameriky.
Graf US100 (interval D1)
Kontrakt na Nasdaq 100 zaznamenáva V-tvarové odrazenie a prekračuje 29 000 bodov, pričom sa priblíže k odporu v podobe 50-denného kĺzavého priemeru EMA50 na dennom intervale. Jeho prekonanie by mohlo predstavovať dôležitý bod obratu momentum.
Zdroj: xStation5
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