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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
12:43 · 4. augusta 2026

Nasdaq rastie o 0,6 % a prekračuje 29 000 bodov 🔼 Silné výsledky ON Semi a Palantir

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Futures na Nasdaq 100 (US100) rastú v utorok o približne 0,6 %, podporované veľmi silným výhľadom Palantiru a ON Semiconductor, ktorý opätovne posilnil presvedčenie investorov, že výdavky na umelú inteligenciu sa začínajú premietať do reálneho rastu finančných výsledkov. Pozornosť trhu sa sústreďuje aj na ďalšie zverejnenia kvartálnych výsledkov a makroekonomické údaje, ktoré majú pomôcť posúdiť kondíciu americkej ekonomiky a podnikového sektora.

  • S&P 500 sa nachádza len asi 20 bodov od dosiahnutia prvého historického maxima od júna, zatiaľ čo Dow Jones uzavrel pondelkovú reláciu na rekordnej úrovni prvýkrát od júla.
  • Silné výsledky technologických spoločností a pretrvávajúci optimizmus okolo monetizácie AI zostávajú v súčasnosti jedným z hlavných faktorov podporujúcich americký akciový trh.
  • Komentáre Trumpa dávajú investorom nádej na postupnú deeskaláciu napätia na Blízkom východe a ropa si už odmazala približne 10 % z lokálneho maxima

Výsledky spoločností z oblasti AI opäť zlepšujú náladu

Po veľmi silných správach Microsoftu a Amazonu z minulého týždňa dostali investori ďalšie signály, že miliardové investície do umelej inteligencie začínajú prinášať merateľné výsledky. Palantir opäť zvýšil výhľad tržieb na celý rok, pričom poukázal na silný dopyt zo strany verejnej správy aj komerčných klientov využívajúcich platformy AI.

ON Semiconductor zase predstavil lepší výhľad predaja, než analytici očakávali, a počíta s ďalším rastom dopytu po čipoch na riadenie energie využívaných v dátových centrách obsluhujúcich modely AI. Optimizmus sa rozlial aj na ostatné spoločnosti spojené s AI. V predburzovom obchodovaní rástli okrem iných Micron (+2,3 %), Nvidia (+0,7 %) a Marvell Technology (+4,4 %).

Sezóna výsledkov je výrazne lepšia ako historický priemer

Doterajší priebeh sezóny výsledkov v USA je veľmi silný. Zo 304 spoločností z indexu S&P 500, ktoré zverejnili kvartálne správy do konca minulého týždňa, prekonalo odhady analytikov 85,2 % z nich. Pre porovnanie, dlhodobý priemer predstavuje približne 67,5 %. Dnes o pozornosť investorov budú súperiť ďalšie veľké spoločnosti, okrem iných Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum a McDonald's. Navyše akcie Snap rastú o viac ako 8 % po tržbách lepších, než sa očakávalo, podporených vyššími výdavkami na reklamu počas futbalových majstrovstiev sveta FIFA a silnejšou aktivitou veľkých inzerentov zo Severnej Ameriky.

Graf US100 (interval D1)

Kontrakt na Nasdaq 100 zaznamenáva V-tvarové odrazenie a prekračuje 29 000 bodov, pričom sa priblíže k odporu v podobe 50-denného kĺzavého priemeru EMA50 na dennom intervale. Jeho prekonanie by mohlo predstavovať dôležitý bod obratu momentum.

Zdroj: xStation5

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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