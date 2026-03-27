Ranné zhrnutie: Trump oznámil „pauzu“. Ďalšie 10-dňové ultimátum!

- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila silným výpredajom, pričom hlavné americké indexy zaznamenali jeden z najhorších dní od začiatku konfliktu na Blízkom východe. Index S&P 500 klesol o viac ako 1,7 %, Dow Jones stratil 1 %, zatiaľ čo Nasdaq uzavrel deň so stratou 2,4 %.
- Po uzavretí americkej seansy prezident Donald Trump oznámil pauzu v plánovaných úderoch na iránsku energetickú infraštruktúru. Pauza má trvať 10 dní a skončiť 7. apríla o 2:00 stredoeurópskeho letného času.
- Prezident Trump uviedol, že rokovania s Teheránom postupujú veľmi dobre a že rozšírené diplomatické okno môže priniesť dlho očakávaný výsledok v podobe deeskalácie napätia v Perzskom zálive.
- Napriek tomu sa objavujú ďalšie formy tlaku na Irán. Pentagón zvažuje nasadenie 10 000 vojakov napriek oznámenej pauze v útokoch.
- Napriek vyhlásenej „pauze“ v amerických krokoch zostávajú ceny ropy mierne nad úrovňou 100 USD za barel.
- Treba zdôrazniť, že napriek pozastaveniu leteckých úderov na iránske energetické zariadenia zostáva konflikt nevyriešený a naďalej prichádzajú správy o vzájomných raketových útokoch.
- Ázijská seansa bola zmiešaná. Mierne poklesy boli zaznamenané v Japonsku, Kórei a Austrálii, zatiaľ čo čínske indexy si viedli relatívne lepšie.
- Na forexovom trhu zaujala japonská ministerka financií Katayama rázny tón, keď varovala, že úrady trh pozorne sledujú a sú pripravené zasiahnuť. Zároveň oznámila hovor ministrov financií G7 a zdôraznila možnosť „rozhodných krokov“, ktoré sú zvyčajne spájané s rizikom intervencie.
- PBOC dnes nastavil referenčný kurz USD/CNY na 6,9141, pričom trhové očakávania boli na úrovni 6,9083.
- Cyklón Narelle zasiahol Austráliu a narušil dodávky LNG z krajiny.
- Na trhu drahých kovov sledujeme odraz po nedávnych prudkých poklesoch. Zlato rastie približne o 2 % a testuje úroveň 4 500 USD, zatiaľ čo striebro pridáva okolo 3 % a preráža nad 70 USD.
- Odlišný obraz je viditeľný na trhu kryptomien, kde hlavné aktíva zostávajú pod tlakom. Bitcoin stráca takmer 2 % a klesá späť pod úroveň 69 000 USD, zatiaľ čo Ethereum odpisuje približne 2,5 % a testuje úroveň 2 050 USD.
