Ranné zhrnutie: Výpredaj technologických akcií v Kórei, jen dosahuje 40-ročného minima pred NFP🚨

Ázijská relácia bola dominovaná prudkou rotáciou z akcií AI/tech, čo zasiahlo KOSPI a Nikkei ešte pred otvorením európskych trhov.
Geopolitika
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Rusko uskutočnilo v noci masívny raketovo-dronový útok na Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny, kyjevský starosta Vitalij Kličko oznámil 10 obetí na životoch a 34 zranených. Poľsko uviedlo do pohotovosti stíhačky a Fínsko dočasne zaviedlo (a následne zrušilo) uzavretie vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom v reakcii na ruský útok.
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Rokovania USA–Irán v Dauhe skončili bez prielomu, hoci Katar hovorí o „pozitívnom pokroku" v otázkach súvisiacich s dohodou Islamabad MoU; štatút Hormuzského prielivu zostáva nejasný a téma sa má vrátiť až budúci týždeň. Trump však hodnotil rokovania ako „idúce dobre", čo dodatočne upokojilo ropný trh.
Hospodárstvo a makroekonomické dáta
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Dnes (vo štvrtok, výnimočne, z dôvodu piatočného sviatku 4. júla) o 14:30 vychádza júnová správa z amerického trhu práce (NFP) – konsenzus predpokladá spomalenie na cca 110–115 tis. nových pracovných miest z 172 tis. v máji, pri miere nezamestnanosti stabilnej na úrovni 4,3 %. Rozptyl prognóz je veľmi široký (od 25 tis. do 200 tis.) a Goldman Sachs upozorňuje, že Majstrovstvá sveta mohli zvýšiť zamestnanosť o ďalších ~40 tis. miest v sektore hotelierstva a gastronómie.
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Trhy očakávajú, že silný výsledok zvýši pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb Fedu (v súčasnosti oceňované na cca 66–80 %), kým slabý výsledok zníži tlak na jastrabí kurz politiky. Predseda Fedu Kevin Warsh na fóre v Sintre uviedol, že inflačné riziká sa v poslednom čase znížili, no deklaroval pevné držanie sa cieľa 2 % inflácie.
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V Európe sa očakáva miera nezamestnanosti v eurozóne za máj vo výške 6,3 % (dáta vychádzajú neskôr dnes), pričom júnová inflácia HICP klesla viac, ako sa očakávalo, na 2,8 % r/r. Predsedníčka ECB Christine Lagarde uviedla, že inflačné aj rastové riziká sú v súčasnosti vyváženejšie, čo trh interpretuje ako odsunutie ďalšieho zvýšenia sadzieb ECB v čase.
Pohyby na hlavných trhoch (Wall Street, včera)
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Americké indexy sa v stredu uzavreli nižšie – Dow Jones zmazal predchádzajúci skok o 423 bodov a zakončil reláciu mierne pod nulou, S&P 500 klesol o 0,2 % a Nasdaq Composite o 0,7 % na vlne výpredaja semiconductorových spoločností. ETF VanEck Semiconductor (SMH) stratil 5,4 % a Micron a Sandisk klesli o viac ako 10 % každý po správach, že Meta plánuje predávať prebytočnú výpočtovú kapacitu AI v cloude, čo vyvolalo obavy z predimenzovanosti investícií do AI infraštruktúry.
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Termínové kontrakty na dnešné ráno naznačujú mierne oživenie: Dow +0,1 %, S&P 500 +0,14–0,2 %, Nasdaq-100 +0,23–0,3 %. Výnos 10-ročných amerických dlhopisov sa drží na úrovni 4,48 %, pričom výnos 2-ročných vzrástol na 4,18 % v očakávaní silného výsledku NFP.
Ázijské trhy
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KOSPI bol hlavným porazeným relácie – pri otvorení klesol až o 5,36–6 %, čo spustilo päťminútový „sidecar" (obchodnú prestávku) na kórejskej burze; ku koncu relácie sa strata obmedzila na cca 2,7–3 %. Samsung Electronics a SK Hynix stratili viac ako 6–7 % každý a SK Square dokonca viac ako 10 %, keďže americký výpredaj semiconductorov sa priamo preniesol na kórejských výrobcov pamätí.
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Japonský Nikkei 225 klesol relatívne miernejšie, o cca 1–1,2 %, zaťažený rovnakým technologickým sentimentom a rastom výnosov, kým Topix zostal mierne v pluse. Hongkonský Hang Seng sa vymanil z regionálneho trendu a získal 1,3–1,8 % vďaka sile miestnych technologických a biofarmaceutických spoločností, zatiaľ čo čínsky CSI 300 stratil viac ako 2 %.
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Inflácia v Južnej Kórei v júni vzrástla na 3,2 % r/r, čo je najvyššia úroveň od decembra 2023, a posilňuje argumenty pre zvýšenie sadzieb Bank of Korea na zasadaní 16. júla. Zahraniční investori stiahli v prvom polroku 2026 rekordných 137 mld. USD z ázijských akcií – čo je najrýchlejšie tempo odlivu za posledných najmenej 16 rokov – v rámci rebalansingu po obrovskom AI raste v Kórei a na Taiwane.
Meny
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Japonský jen dosiahol v noci 40-ročné minimum na úrovni 162,84 za dolár, čo podnietilo špekulácie o intervencii japonského Ministerstva financií; zdroje Reuters uvádzajú, že Tokio prechádza na „taktiku prekvapenia" voči špekulantom a vyhýba sa predchádzajúcemu signalizovaniu krokov. Piatkový americký sviatok (4. júla) sa považuje za potenciálne okno nízkej likvidity pre prípadnú intervenciu.
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Index dolara zostáva stabilný (cca 101,1–101,4), pričom EUR/USD sa drží blízko 1,138 po miernom oslabení eura včera po komentároch Lagarde. AUD oslabil po tom, čo Austrália vykázala výrazný obchodný deficit namiesto očakávaného prebytku, pričom ďalší tlak spôsobilo obmedzenie zásob železnej rudy Fortescue čínskym štátnym odberateľom.
Komodity
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Ropa pokračuje v poklese – WTI klesla o cca 1 % na 67,8 USD/b a Brent o cca 1 % na 70,9 USD/b, čo pre Brent predstavuje najhorší štvrťrok od roku 2020 (pokles o takmer 40 % v štvrťroku). Pokles vychádza z pokroku v rokovaniach USA–Irán a rastúceho počtu tankerov prechádzajúcich cez Hormuz.
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Zlato odrazilo a prerazilo 4 000 USD/oz, podporované slabšími dátami z amerického trhu práce a poklesom ropy, a dosiahlo najvyššiu úroveň od 23. júna. Prieskum OMFIF medzi centrálnymi bankami naznačuje, že v horizonte 12 mesiacov by sa zlato mohlo obchodovať v pásme 5 000–6 000 USD/oz.
Spoločnosti
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Apple rokuje o nákupe pamätí od čínskych výrobcov CXMT a YMTC, ktorí sú na čiernej listine Pentagonu (Section 1260H), pričom dodávky sú určené predovšetkým pre čínsky trh. Nikkei tiež informuje, že Apple plánuje päť modelov iPhone v období H2 2026–H1 2027, vrátane viacerých skladacích modelov, ako sa pôvodne predpokladalo.
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SoftBank znovu otvoril rokovania s konzorciom bánk (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) o pôžičke 10 mld. USD zabezpečenej podielmi v OpenAI, pričom navyše ponúkol korporátnu záruku splácania. Súčasne Financial Times informoval, že OpenAI ponúklo vláde USA 5 % podiel v spoločnosti (v hodnote cca 42,6 mld. USD pri ocenení 852 mld. USD) ako spôsob, ako upokojiť politický tlak vo Washingtone.
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Akcie čínskych výrobcov EV kótovaných v Hongkongu vzrástli po dobrých dátach o júnových dodávkach – BYD vzrástol o cca 9 % po predaji 403 472 vozidiel (+5,46 % r/r) a Xiaomi získal cca 5 % po treťom po sebe nasledujúcom mesiaci s viac ako 30 tis. dodávkami.
Kryptomeny a dnešná relácia
- Bitcoin mierne klesol na cca 60 000–60 800 USD a Ethereum na cca 1 606 USD, pohybujúc sa v rytme celkového risk-off nálady na trhoch. Kľúčovou udalosťou dňa bude popoludňajšia správa NFP z USA – silný výsledok môže posilniť dolár a zvýšiť výnosy, čím by riskovalo ďalší tlak na technologické akcie, kým slabý výsledok (najmä pod ~65 tis.) môže otvoriť okno pre japonskú menovú intervenciu pri piatočnej nízkej likvidite.
Volatilita viditeľná v súčasnosti na najdôležitejších trhoch. Zdroj: xStation
Ekonomický kalendár: Pošlú dnešné údaje NFP Wall Street prudko nadol❓
Ranný komentár: Meta chce kus cloud business koláča, výsledky General Mills a FactSet Research
🎥 Dve čísla & Tomáš Maxa: Ekonomika a ekonómia majstrovstiev sveta vo futbale
ISM: Pokles výrobného sektora v USA
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