USDJPY sa blíži k úrovni 160

Od rekordnej intervencie japonského ministerstva financií a amerického ministerstva financií uplynuli dva týždne. Po poklese k úrovni 155 sa menový pár USDJPY začína zotavovať a približuje sa k psychologickej hranici 160.
Graf 1: USDJPY (01.02.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Čo stojí za poklesom?
Fundamentálne faktory naďalej vytvárajú tlak na japonský jen. Kľúčovým faktorom zostáva, samozrejme, carry trade, teda obchodovanie založené na rozdieloch v úrokových sadzbách.
Graf 2: Výkonnosť vybraných mien voči USD (09.08.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Kým zostane rozdiel medzi očakávanou úrovňou úrokových sadzieb v USA a Japonsku výrazný, ani intervencia v objeme takmer 90 miliárd USD nemusí stačiť na trvalé otočenie trendu.
Investori očakávajú rozhodný krok od Bank of Japan, príležitosť naň však príde až 18. septembra. Prípadné zvýšenie sadzieb by mohlo predstavovať dôležitý signál pre trh a viesť k rastu stávok na ďalšie zvyšovanie sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálne trh takýto krok oceňuje s pravdepodobnosťou približne 75 %.
Graf 3: Trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na septembrovom zasadnutí BoJ (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Medzitým sa pozornosť trhu presunie do Spojených štátov. Dnes o 14:30 čakáme na zverejnenie júlových údajov o inflácii.
Čo môžeme očakávať?
- Celková inflácia by mala dosiahnuť 3,4 % medziročne, čo by znamenalo pokles z 3,5 %.
- Jadrová inflácia by mala klesnúť na 2,5 %, teda na najnižšiu úroveň od marca 2021.
- Ceny energií pravdepodobne klesnú, najmä vďaka nižším cenám benzínu.
- Jadrová inflácia v službách by mala zrýchliť na 0,2 % medzimesačne, najmä v dôsledku rastu nákladov na nájomné.
Ak údaje ukážu výraznejší než očakávaný pokles inflácie, trhy môžu pokračovať v holubičom preceňovaní očakávanej trajektórie sadzieb Fedu. Stojí za pripomenutie, že po poslednom zasadnutí menového výboru a mimoriadne slabých údajoch NFP klesla trhom implikovaná pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb približne na 50 %.
Graf 4: Trhom implikovaná trajektória sadzieb Fedu [počet zvýšení] (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
V súvislosti s japonským jenom sa pozornosť sústreďuje aj na vývoj v Hormuzskom prielive. Japonsko je pri pokrývaní svojich energetických potrieb takmer úplne závislé od dovozu a približne 90 % ropy bežne dováža z Blízkeho východu.
Graf 5: Štruktúra dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 12.08.2026
V posledných dňoch sme zaznamenali oživenie cien ropy. Za barel ropy Brent je teraz potrebné zaplatiť viac než 89 USD. Včera kľúčové energetické komodity pokračovali v raste napriek optimistickým vyjadreniam pakistanského ministerstva zahraničných vecí.
Graf 6: OIL (18.12.2025–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Donald Trump v nočných mediálnych vyjadreniach uviedol, že USA majú „plnú kontrolu“ nad Hormuzským prielivom. Iránska strana naopak stanovila tvrdé podmienky na opätovné otvorenie trasy a požaduje zrušenie amerických sankcií, ukončenie námornej blokády a zaplatenie vojnových reparácií zo strany USA.
Lodná doprava v Hormuzskom prielive klesla na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, približne na 10 lodí denne.
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