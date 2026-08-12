Ranný komentár: Výsledky CoreWeave a Supermicro, dnes americká inflácia

Utorkové obchodovanie skončilo v červených číslach – S&P 500 oslabil o 0,32 % a Nasdaq Composite o 0,60 %, zatiaľ čo Russell 2000 si ako jeden z mála pripísal 0,32 %. Hlavnou makro témou zostával Blízky východ: obchodníci sa zdráhali riskovať pred kľúčovými inflačnými dátami, pričom absencia dohody o obnovení lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv tlačila ceny ropy nahor – americká ropa sa dostala nad 83 dolárov za barel. Veľké technologické firmy stiahli Nasdaq dole, keďže investori redukovali pozície vo vysokorastových akciách pred stredajším reportom CPI. Výrazne sa prepadol výrobca obuvi On Holding, ktorého akcie stratili viac ako 20 % po tom, čo firma minula trhové odhady tržieb.
Po zatvorení burzy prišli iné správy. Akcie CoreWeave vyskočili po hodinách o 14 % po tom, čo firma reportovala tržby 2,58 miliardy dolárov – mierne nad odhad 2,56 miliardy – a tržby medziročne vzrástli o 112 %. Zásobník objednávok teraz dosahuje 104 miliárd dolárov, pričom do toho nie sú započítané nové záväzky presahujúce 25 miliárd dolárov prijaté v treťom štvrťroku. Supermicro tiež prekonalo očakávania: akcie SMCI vzrástli takmer o 10 % po hodinách a vedenie naznačilo výhľad tržieb 14,5–15,5 miliardy dolárov oproti očakávaným 11,82 miliardy.
Dnes trhy čaká zásadná makro udalosť – júlový index spotrebiteľských cien v USA. Zo sveta firemných výsledkov dnes reportujú okrem iného Tencent (TCEHY) a Cisco (CSCO).
BREAKING: Inflácia CPI v USA v súlade s očakávaniami! EURUSD bez výraznejšej reakcie!
🔴 Živý komentár XTB: Inflácia v USA (CPI)
Zmarí inflácia šance na septembrové zvýšenie sadzieb?
USDJPY sa blíži k úrovni 160
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