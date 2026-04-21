Ranné zhrnutie: Wall Street posilňuje vďaka nádeji na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom 🗽

- Globálne trhy po krátkej pauze obnovili rastový trend, pretože signály, že by Irán mohol vstúpiť do rokovaní s USA, zlepšili náladu investorov. Tento vývoj zvýšil očakávania, že pred blížiacim sa termínom prímeria dôjde k deeskalácii napätia na Blízkom východe. Zároveň zostali ceny ropy pod tlakom.
- V utorok index MSCI All Country World Index vzrástol o 0,1 %, podporený zmiernením geopolitických rizík a novou vlnou optimizmu okolo sektora AI, ktorá opäť podporila rast ázijských akcií. Futures na S&P 500 (US500) medzitým rastú o 0,15 % a držia sa na úrovni 7 160 bodov.
- Za zmienku stojí, že predchádzajúca séria 11 rastových seáns indexu sa skončila v pondelok. Išlo o najdlhšiu víťaznú sériu za posledných päť rokov, hoci zvýšené napätie na Blízkom východe počas víkendu dočasne oslabilo dôveru v rýchle riešenie.
- V rámci regiónu vynikla Južná Kórea, ktorej akciový trh vzrástol na nové rekordné maximá. Zároveň sa akcie spoločnosti Apple dostali pod tlak v rámci after-hours obchodovania v USA po správach o zmene vo vedení firmy.
- Futures na akciové indexy naznačujú, že pozitívne momentum z Ázie by sa mohlo preniesť aj na európske trhy a Wall Street.
- Drahé kovy zaznamenali korekciu. Zlato oslabilo o 0,6 % na približne 4 800 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o 1 % na zhruba 78,90 USD za uncu.
- Slabší sentiment bol viditeľný aj na trhu s digitálnymi aktívami, kde Bitcoin ustúpil približne na 75 750 USD.
- V Ázii zostal technologický sektor hlavným motorom rastu. Index MSCI tech posilnil o 2,4 % a jeho tohtoročné zisky sa tým rozšírili na viac než 38 %.
- Silu polovodičového sektora už skôr potvrdil Philadelphia Semiconductor Index, ktorý zaznamenal svoju 14. rastovú seansu v rade. Takáto séria bola naposledy zaznamenaná iba v roku 2014.
- Na firemnej úrovni pritiahli pozornosť spoločnosti Amazon a Anthropic. Tieto firmy plánujú rozšíriť kapacity pre AI inference naprieč Áziou a Európou, pričom Anthropic má vyčleniť viac než 100 miliárd USD na technológie AWS.
- Amazon navyše naznačil možnosť investície až 25 miliárd USD do spoločnosti Anthropic, čo trhy vnímajú ako ďalší signál zosilňujúcej konkurencie v oblasti umelej inteligencie.
- V súvislosti so spoločnosťou Apple bolo oznámené, že rolu CEO prevezme John Ternus, zatiaľ čo Tim Cook prejde na pozíciu výkonného predsedu správnej rady. Podľa spoločnosti bude Cook naďalej podporovať vybrané oblasti prevádzky vrátane komunikácie s globálnymi tvorcami politík.
Graf US500 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Irán zvažuje návrat k mierovým rokovaniam 🚨
Denné zhrnutie: Geopolitické napätie je späť, trhy prechádzajú do režimu risk-off💡
US OPEN: Návrat geopolitických obáv zasahuje trhy 💥
Crypto news: medvedí impulz na Bitcoine? 🚨 ETF sa vracajú do BTC
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.