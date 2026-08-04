Ranné zhrnutie: Wall Street prechádza do ofenzívy a Palantir posilňuje AI optimizmus

📈 Burza v USA a výsledky spoločností
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Zámorská seanza sa skončila v skvelej nálade a všetky americké indexy uzavreli deň so solídnymi ziskami.
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Najväčším víťazom bol index Nasdaq, ktorý si pripísal viac ako 2,1 %. Index S&P 500 vzrástol o 1,5 %, pričom Dow Jones zakončil deň v pluse o 1,3 %.
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Silný rast bol poháňaný predovšetkým technologickými a rastovými spoločnosťami. Investori opäť chętne siahali po tituloch spojených s umelou inteligenciou, AI infraštruktúrou, kybernetickou bezpečnosťou, cloudovými službami a výrobou polovodičov.
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Po skončení obchodovanie Palantir predstavil vynikajúce výsledky za druhý štvrťrok 2026 a opäť výrazne prekonal trhové očakávania: tržby spoločnosti vzrástli až o 93 % medziročne na 1,94 mld. dolárov (oproti očakávaným 1,81 mld. dolárov), zatiaľ čo upravený zisk na akciu dosiahol 0,41 dolára (oproti výhľadu 0,34 dolára), čo potvrdilo pretrvávajúcu veľmi vysokú dynamiku rozvoja biznisu.
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Veľmi silná bola aj zmluvná aktivita a optimizmus manažmentu potvrdilo zvýšenie celoročného výhľadu – Palantir v súčasnosti očakáva tržby v roku 2026 na úrovni 8,15–8,16 mld. dolárov, čo by predstavovalo rast o približne 82 % medziročne.
🌏 Ázijské trhy
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Ázijské trhy ukončili reláciu zmiešane a investori zostávali opatrní po nedávnych výkyvoch v technologickom sektore.
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V Číne strácal index Hang Seng asi 0,8 %, zatiaľ čo FTSE China 50 klesol o takmer 0,9 % – napriek odrazu časti technologických spoločností a zlepšeniu nálady okolo sektora umelej inteligencie bol predajný tlak naďalej viditeľný u najväčších čínskych firiem.
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V Japonsku klesol index Nikkei 225 o asi 0,3 % a zostával pod tlakom obáv z možnej intervencie úradov na devízovom trhu, keďže potenciálne posilnenie jenu môže negatívne ovplyvniť výsledky japonských exportérov, čo obmedzovalo chuť na akcie najväčších domácich spoločností.
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Slabšie sa darilo aj Južnej Kórei, kde index KOSPI strácal asi 0,4 % (poklesy však boli pomerne obmedzené po predchádzajúcom výraznom výpredaji technologického sektora), zatiaľ čo index KOSDAQ výrazne odrazil, čo naznačuje čiastočný návrat kapitálu k dynamickejším spoločnostiam.
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V rámci regiónu sa jednoznačne najlepšie darilo Austrálii, kde index S&P/ASX 200 získaval takmer 1,3 % a priblížil sa k dennému maximu – rastu napomáhalo zlepšenie globálnych nálad a silnejší výkon surovínových spoločností, vďaka čomu sa Austrália vyčlenila ako jeden z najsilnejších trhov počas dnešnej ázijskej relácie.
🌍 Geopolitika
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Ďalším faktorom podporujúcim náladu na Wall Street boli najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa týkajúce sa rokovaní s Iránom.
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Prezident USA informoval, že rokovania už prebiehajú na žiadosť Teheránu a zdôraznil, že môžu byť „poslednou šancou" na dosiahnutie dohody.
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Medzi najdôležitejšie témy diskusií patrilo opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a iránsky jadrový program.
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Donald Trump poznamenal, že rokovania o voľnom priebehu lodnej dopravy cez prieliv môžu priniesť rýchle výsledky, zatiaľ čo proces denuklearizácie si vyžiada viac času.
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Rozhodnutie prezidenta USA pozastaviť ďalšie kolo útokov na Irán malo podľa jeho uistení vyplývať z vyhliadky na rýchlu dohodu.
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Iránski predstavitelia však popreli, že by medzi Teheránom a Washingtonom prebiehali priame rokovania, čo naznačuje, že pozície oboch strán zostávajú naďalej veľmi vzdialené.
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Nádeje na deeskaláciu zatienili varovania zo strany Teheránu: Mohsen Rezaei, starší poradca iránskeho najvyššieho vodcu, vyhlásil, že americké lode a ozbrojené sily operujúce v blízkosti Hormuzského prielivu sa môžu ocitnúť v vážnom nebezpečenstve, ak bude súčasná blokáda pokračovať.
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Rezaei vyzval Washington na zmenu prístupu a zdôraznil, že Teherán nemieni bezlimitne akceptovať súčasné status quo.
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Iránsky predstaviteľ dôrazne odmietol možnosť vytvorenia druhého lodného koridoru cez Hormuzský prieliv, čo potvrdzuje nesúhlas s alternatívnou trasou obchádzajúcou vplyv Iránu na kľúčovú surovinovú trasu.
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Trh zatiaľ tieto vyhlásenia vníma skôr ako prejav politického a rétorického tlaku než ako predzvesť bezprostredných vojenských akcií.
🛢️ Suroviny
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Trh spočiatku pozitívne zareagoval na perspektívu deeskalácie, čo sa prejavilo prudkým poklesom cien ropy a zmenšením geopolitickej rizikovej prémie.
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Počas pondelkovej relácie zlacnela ropa WTI o takmer 6 % a klesla na úroveň okolo 80 dolárov za barel, pričom ropa Brent sa stiahla na úroveň okolo 83 USD za barel.
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Donald Trump kritizoval vysoké zisky ropných koncernov a vyzval ich, aby znížili ceny palív pre amerických spotrebiteľov.
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Situácia na komoditnom trhu však zostáva zložitá – po počiatočnom výpredaji sa ceny ropy mierne odrazili v dôsledku pretrvávajúcej neistoty ohľadom trvalosti prípadnej dohody USA–Irán.
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Pretrvávajúce napätie okolo Hormuzského prielivu a absencia alternatívnych prepravných koridorov naďalej udržiavajú geopolitickú prémiu v cenách ropy, takže každý signál eskalácie môže opäť zvýšiť volatilitu na komoditnom trhu.
⛏️ Drahé kovy
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Opatrný začiatok dňa je badateľný na trhoch drahých kovov.
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Zlato získava asi 0,1 % a osciluje okolo úrovne 4 050 USD za uncu.
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Striebro získava viac ako 1 % a blíži sa k úrovni 59 USD za uncu.
🏛️ Makroekonómia
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V Japonsku priťahovali pozornosť investorov vyjadrenia ministra hospodárstva Minoru Kiuchiho a plány fiškálnej podpory.
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Kiuchi poznamenal, že vplyv rastúcich nákladov konfliktu na Blízkom východe na spotrebiteľské ceny je zatiaľ obmedzený.
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Minister však varoval, že v nasledujúcich mesiacoch sa môže nákladový tlak postupne prenášať do cien potravín a iných produktov.
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Japonská vláda zdieľa výhľad Bank of Japan, podľa ktorého môže inflácia zrýchliť v druhej polovici roka.
🪙 Kryptomeny
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Mierny optimizmus je badateľný aj na trhu kryptomien.
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Bitcoin získava asi 0,4 % a blíži sa k úrovni 64 000 USD.
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Ethereum získava len symbolicky a udržiava sa na úrovni 1 860 USD.
Ekonomický kalendár: Správa JOLTS a údaje z USA v centre pozornosti trhov
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