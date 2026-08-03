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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
17:04 · 3. augusta 2026

🚨Samsung Electronics klesá o viac ako 8 %. Po rekordnej rally prišiel výber ziskov📉

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Zhrnutie
Zhrnutie
  • Samsung Electronics dnes oslabil o približne 8,4 %, SK Hynix stratil takmer 9 % po rekordnej piatkovej rally
  • Výpredaj spustilo najmä vyberanie ziskov a nútené zatváranie pákových pozícií retailových investorov
  • Samsung napriek tomu reportoval rekordné výsledky a pokračuje v rozširovaní výroby AI pamätí HBM4
  • Analytici upozorňujú, že pozitívne správy už boli vo veľkej miere započítané v cene akcií
  • Pozornosť trhu sa presúva na výsledky AMD, ktoré môžu ovplyvniť ďalší sentiment v polovodičovom a AI sektore

Akcie juhokórejského giganta Samsung Electronics dnes oslabili o približne 8,4 %, keď investori začali vo veľkom vyberať zisky po mimoriadne silnom raste z konca minulého týždňa. Pod podobný tlak sa dostal aj výrobca pamäťových čipov SK Hynix, ktorého akcie taktiež stratili takmer 9 %. Obe spoločnosti pritom ešte v piatok patrili medzi najväčších víťazov trhu, keď Samsung posilnil približne o 27 % a SK Hynix o takmer 30 %. Prudký rast vtedy pomohol indexu KOSPI zaznamenať najväčší jednodňový zisk v jeho histórii.

GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Samsung Electronics (SMSN.UK, H1)

 

Zdroj: xStation5

GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti SK Hynix (HY9H.DE, H1) 

 

Zdroj: xStation5

Dnešný pokles však naznačuje, že časť investorov považovala takýto rast za príliš rýchly a rozhodla sa realizovať zisky. Výpredaj navyše zosilnili aj retailoví investori, ktorí počas AI rally vo veľkom využívali obchodovanie na úver a pákové ETF. Po poklese cien začali brokeri automaticky zatvárať stratové pozície, čo vytvorilo dodatočný predajný tlak a urýchlilo pokles celého sektora.

Z fundamentálneho pohľadu sa pritom situácia Samsungu nezhoršila. Spoločnosť nedávno zverejnila rekordné hospodárske výsledky, keď prevádzkový zisk za druhý štvrťrok dosiahol 89,5 bilióna juhokórejských wonov a tržby vzrástli na 171,5 bilióna wonov. Firma zároveň pokračuje v rozširovaní výroby najmodernejších pamäťových čipov HBM4 určených pre systémy umelej inteligencie a začala dodávať prvé vzorky novej generácie HBM4E, ktoré budú využívať aj budúce AI platformy spoločnosti Nvidia.

Podľa analytikov však silné výsledky už boli do veľkej miery započítané v cene akcií. Investori zároveň začínajú byť opatrnejší a čoraz viac sa pýtajú, či súčasné tempo investícií do umelej inteligencie bude dlhodobo udržateľné. Trh preto reaguje citlivejšie aj na menšie negatívne impulzy a po rekordnej rally prišla prirodzená korekcia.

Na zvýšenú volatilitu reagujú aj juhokórejskí regulátori. Tí pripravujú opatrenia, ktoré by mohli obmedziť využívanie pákových ETF, sprísniť obchodovanie na úver a znížiť riziko prudkých výkyvov na trhu. Pozornosť investorov sa teraz presúva do Spojených štátov, kde tento týždeň zverejnia výsledky ďalšie významné polovodičové spoločnosti vrátane AMD. Práve tie môžu napovedať, či ide len o krátkodobý výber ziskov, alebo o začiatok širšieho ochladzovania eufórie okolo umelej inteligencie.

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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