Ekonomický kalendár: Správa JOLTS a údaje z USA v centre pozornosti trhov

Finančné trhy začínajú utorkovú obchodnú reláciu v umiernených náladách, pričom investori analyzujú prichádzajúce inflačné údaje z oblasti Ázie a Pacifiku a stabilizáciu na trhu energetických komodít. Hoci dnešný makroekonomický kalendár zostáva relatívne prázdny, pozornosť investorov sa sústredí na popoludňajšie publikácie zo Severnej Ameriky. Kľúčovým ukazovateľom dňa bude správa JOLTS o počte voľných pracovných miest v USA, ktorá poskytne ďalšie signály o kondícii amerického trhu práce v kontexte ďalších rozhodnutí Federálneho rezervného systému. Údaje o priemyselných objednávkach v USA a ukazovatele PMI z Kanady zase naznačia aktuálnu dynamiku vo výrobnom sektore.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
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Spotrebiteľská inflácia (CPI) v Južnej Kórei v medziročnom vyjadrení sa v júli spomalila na úroveň 2,8 % r/r oproti výhľadu na úrovni 3,0 % r/r a predchádzajúcemu odčítaniu 3,0 % r/r.
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V medzimesačnom vyjadrení klesol ukazovateľ CPI v Južnej Kórei o 0,2 % m/m, čo sa ukázalo ako výsledok pod trhovým konsenzom predpokladajúcim rast o 0,1 % m/m.
Makroekonomický kalendár
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08:00 Rumunsko – Inflácia IPPI r/r. Predchádzajúci odčet: 12,05 %.
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08:30 Austrália – Index cien komodít r/r. Predchádzajúci odčet: 16,9 %.
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10:00 Taliansko – Maloobchodné tržby s.a. m/m. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúci odčet: 0,2 %.
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14:30 USA – Bilancia zahraničného obchodu. Konsenzus: -73,1 mld. USD. Predchádzajúci odčet: -77,6 mld. USD.
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14:30 Kanada – Bilancia zahraničného obchodu. Konsenzus: 3,1 mld. CAD. Predchádzajúci odčet: 4,24 mld. CAD.
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15:30 Kanada – Index PMI pre priemysel. Konsenzus: 50,5. Predchádzajúci odčet: 53,0.
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16:00 USA – Objednávky tovarov bez dopravných prostriedkov fin. m/m. Konsenzus: 0,6 %. Predchádzajúci odčet: 1,8 %.
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16:00 USA – Objednávky tovarov dlhodobej spotreby fin. m/m. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúci odčet: -4,0 %.
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16:00 USA – Priemyselné objednávky m/m. Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci odčet: -1,3 %.
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16:00 USA – Počet voľných pracovných miest podľa JOLTS. Konsenzus: 7,45 mil. Predchádzajúci odčet: 7,594 mil.
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22:40 USA – Týždenná zmena zásob ropy podľa API. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčet: 3,3 mil. brk.
Publikácie výsledkov spoločností
Pred reláciou:
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Merck & Company, Inc.
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Caterpillar Inc.
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Pfizer Inc.
Po relácii:
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SpaceX
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AMD
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Arista Network
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Light & Wonder Inc.
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ONEOK Inc.
Trhy, na ktoré treba upozorniť:
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USD/CAD – vzhľadom na súbežné publikácie bilancie obchodu a ukazovateľa PMI pre priemysel z Kanady a kľúčových údajov JOLTS z USA o 16:00 môže tento menový pár vykazovať zvýšenú volatilitu.
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S&P 500 (US500) – publikácia správy JOLTS predstavuje priamy impulz pre oceňovanie trajektórie úrokových sadzieb Fedu, čo v kombinácii s kvartálnymi výsledkami veľkých spoločností (okrem iného Caterpillar, Pfizer) ovplyvní smerovanie akciového trhu.
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Ropa (WTI / Brent) – údaje o objednávkach v americkom priemysle a večerná správa API o zásobách ropy budú kľúčové pre krátkodobé oceňovanie dopytu po energetických komoditách.
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