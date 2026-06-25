Ranné zhrnutie: Wall Street sa odráža po silných výsledkoch Micronu 📈 Vracia sa AI eufória?

- Globálne trhy si vydýchli po silnejších než očakávaných štvrťročných výsledkoch spoločnosti Micron (MU.US) a optimistickom výhľade. Ten podporil býčí naratív okolo AI infraštruktúry a dopytu po polovodičoch. Futures na Nasdaq 100 rástli približne o 1,8 %, zatiaľ čo futures na S&P 500 pridali 0,5 %. V Ázii výrazne prekonala trh Južná Kórea, kde KOSPI na intradennom maxime rástol až o 7 %. Európske akciové futures tiež naznačujú vyššie otvorenie, pričom nemecký DE40 posilňuje o 0,4 %.
- Kľúčovým katalyzátorom bol výsledkový report Micronu. Akcie výrobcu pamäťových čipov v obchodovaní po uzavretí trhu vyskočili o 15 % po tom, čo spoločnosť predstavila výhľad tržieb výrazne nad očakávaniami Wall Street. Investori výsledky vyhodnotili ako dôkaz, že dopyt po AI infraštruktúre zostáva odolný napriek nedávnym obavám zo zvýšených valuácií technologického sektora.
- Sentimentu na trhu pomohli aj nižšie ceny ropy. Ropa klesla k úrovni okolo 72 USD za barel a odovzdala veľkú časť geopolitickej rizikovej prémie spojenej s napätím okolo Iránu. Pokles zmiernil inflačné obavy a podporil širšiu chuť riskovať.
- Zlato sa stabilizovalo blízko 4 000 USD za uncu po tom, čo sa predtým krátko dostalo pod túto úroveň. Drahý kov zostával pod tlakom silnejšieho amerického dolára a očakávaní, že úrokové sadzby môžu zostať zvýšené dlhší čas.
- V Číne investori sledujú plánovanú emisiu štátnych dlhopisov v objeme až 5 miliárd EUR spolu s novými opatreniami People’s Bank of China (PBOC) na rozšírenie nástrojov riadenia krátkodobej likvidity. Peking ďalej upravuje rámec prenosu menovej politiky, hoci dnešný trhový odraz je primárne ťahaný obnovenou dôverou v investičnú tému AI.
- Akcie Micronu po zverejnení výsledkov za 3. fiškálny štvrťrok 2026, ktoré pohodlne prekonali očakávania trhu, najprv v obchodovaní po uzavretí trhu vzrástli približne o 9 %.
- Spoločnosť vykázala upravený zisk na akciu (EPS) vo výške 25,11 USD, výrazne nad konsenzuálnym odhadom 20,49 USD. Tržby dosiahli 41,46 miliardy USD, čo výrazne prekonalo očakávania analytikov na úrovni 35,69 miliardy USD.
- Micron zároveň predstavil mimoriadne silný výhľad pre 4. štvrťrok. Očakáva upravený EPS 30–32 USD oproti trhovému konsenzu 25,31 USD a tržby 49–51 miliárd USD v porovnaní s očakávaním 43,24 miliardy USD.
- Hrubá marža vzrástla na 84,9 % a prekonala predchádzajúci výhľad spoločnosti na úrovni 81,8 % aj trhový konsenzus 83,6 %.
- Segment Cloud Memory vygeneroval tržby 13,77 miliardy USD, výrazne nad očakávaním 10,69 miliardy USD, zatiaľ čo tržby segmentu Core Data Center dosiahli 11,52 miliardy USD, čo výrazne prekonalo konsenzuálny odhad 6,88 miliardy USD. Manažment zdôraznil, že dopyt zákazníkov zostáva mimoriadne silný, čo podporuje optimistický výhľad pre nadchádzajúce štvrťroky. Spoločnosť tiež oznámila štvrťročnú dividendu 0,15 USD na akciu.
- Fed zverejnil výsledky každoročných záťažových testov a uviedol, že najväčšie americké banky zostávajú dobre kapitalizované a dokázali by ustáť vážnu ekonomickú recesiu. Hoci by hypotetické súhrnné straty presiahli 700 miliárd USD, kapitálové pomery by zostali pohodlne nad regulatornými minimami.
- Fed zároveň oznámil plánované zmeny metodiky záťažových testov, ktorých cieľom je znížiť volatilitu kapitálových požiadaviek. Nové kapitálové rezervy po záťažových testoch majú byť zavedené po testovacom cykle v roku 2027.
- Meta rozširuje partnerstvo so spoločnosťou Qualcomm a od roku 2028 plánuje nasadiť procesory Qualcomm C1000 vo svojich dátových centrách. Qualcomm uviedol, že jeho procesory pre dátové centrá vstúpia na trh v polovici roka 2028, zatiaľ čo výraznejšie príjmy z biznisu zákazkového čipu očakáva od konca roka 2027. Očakáva sa tiež, že Microsoft nasadí čipy High Bandwidth Compute (HBC) od Qualcommu naprieč dátovými centrami Azure. Akcie Qualcommu v obchodovaní po uzavretí trhu vzrástli o viac než 12 %.
- Anthropic obvinil Alibabu, že prostredníctvom výskumného laboratória Qwen získala neoprávnený prístup k jeho AI modelom. Alibaba obvinenia odmietla a neposkytla ďalší komentár.
- AI startup SambaNova získal nové financovanie, ktoré podľa The Information zvýšilo jeho valuáciu na 10 miliárd USD.
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