📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (5.8.2026)

Víťazi:
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Charles River Laboratories International Inc (CRL) +11,36 %: Americká farmaceutická a biotechnologická spoločnosť zameraná na predklinický výskum a testovanie bezpečnosti liečiv.
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International Flavors & Fragrances Inc (IFF) +8,88 %: Globálny výrobca príchutí, vôní a špeciálnych ingrediencií pre potravinárstvo, osobnú starostlivosť a kozmetiku.
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Assurant Inc (AIZ) +7,20 %: Poskytovateľ špecializovaných poisťovacích produktov a služieb pre ochranu majetku a spotrebiteľskej elektroniky.
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Newmont Corp (NEM) +6,71 %: Najväčší svetový ťažobný koncern zameraný na ťažbu zlata, medi a ďalších drahých kovov.
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Booking Holdings Inc (BKNG) +6,56 %: Globálny líder v oblasti online cestovných a rezervačných služieb prevádzkujúci portály ako Booking.com alebo Agoda.
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McKesson Corp (MCK) +5,64 %: Významný americký distribútor liečiv, zdravotníckeho materiálu a poskytovateľ zdravotníckych IT riešení.
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Eli Lilly & Co (LLY) +4,86 %: Globálny farmaceutický gigant vyvíjajúci lieky na diabetes, obezitu, onkologické a imunologické ochorenia.
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Marriott International Inc (MAR) +4,67 %: Nadnárodná sieť prevádzkujúca a licencujúca tisíce hotelov a ubytovacích zariadení po celom svete.
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Amgen Inc (AMGN) +4,57 %: Americká biotechnologická spoločnosť zameraná na vývoj inovatívnych biologických liečiv pre závažné ochorenia.
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Centene Corp (CNC) +4,56 %: Americká spoločnosť poskytujúca zdravotné poistenie a nadväzujúce služby so zameraním na vládne programy Medicaid a Medicare.
Porazení:
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Insulet Corp (PODD) -20,12 %: Americký výrobca zdravotníckych pomôcok špecializovaný na bezhadičkové inzulínové pumpy pre pacientov s diabetom.
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DaVita Inc (DVA) -17,24 %: Významný poskytovateľ dialyzačných služieb a starostlivosti o pacientov so zlyhaním či chronickým ochorením obličiek.
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CDW Corp (CDW) -9,03 %: Americký nadnárodný poskytovateľ IT produktov, hardvéru a softvérových riešení pre firmy a štátnu správu.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -7,04 %: Významný americký vývojár mikroprocesorov, grafických čipov a AI akcelerátorov pre počítače a dátové centrá.
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EOG Resources Inc (EOG) -6,47 %: Americká spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu z bridlicových ložísk.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) -5,93 %: Divízia koncernu Honeywell zameraná na vývoj a výrobu avioniky, motorov a lietadlových systémov.
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Sandisk Corp (SNDK) -5,40 %: Výrobca flash pamätí, pamäťových kariet a SSD diskov pre spotrebiteľskú aj priemyselnú elektroniku.
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Western Digital Corp (WDC) -5,36 %: Americký výrobca pevných diskov (HDD) a dátových úložísk pre počítače a dátové centrá.
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Uber Technologies Inc (UBER) -5,29 %: Globálna technologická platforma sprostredkovávajúca osobnú prepravu, rozvoz jedla a logistické služby.
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CVS Health Corp (CVS) -5,08 %: Americký zdravotnícky a lekárenský gigant prevádzkujúci sieť lekární a poskytujúci zdravotné poistenie.
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