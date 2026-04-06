Ranné zhrnutie: Wall Street sa snaží obnoviť rast vďaka nádejam na prímerie s Iránom (06.04.2026)

- Wall Street by mala v pondelok otvoriť riadnu obchodnú seansu po uzatvorení trhov na Veľký piatok. Nálada na trhoch sa zlepšila po správach o možnom zmiernení konfliktu na Blízkom východe a pokračujúcich rokovaniach medzi USA a Iránom. Investori sa opatrne vracajú do akcií, čo podporuje rast na vybraných trhoch. Tento pohyb je však zatiaľ len obmedzený. Okrem geopolitického vývoja sa trhy zamerajú na dáta ISM z USA, ktoré budú zverejnené o 16:00.
- Podľa mediálnych správ diskutujú Spojené štáty, Irán a skupina regionálnych sprostredkovateľov o podmienkach možného 45-dňového prímeria. Trhy by takýto scenár pravdepodobne vnímali ako prvý krok k širšiemu zmierneniu napätia. Počas víkendu stanovil Donald Trump lehotu do 2:00 v utorok 7. apríla, aby sa Irán rozhodol o znovuotvorení Hormuzského prielivu. V opačnom prípade pohrozil „totálnym zničením“.
- Ďalšiu podporu nálade prináša zvýšená lodná doprava cez Hormuzský prieliv, ktorá zmierňuje obavy z okamžitého narušenia globálnych dodávok ropy a energií. Riziko eskalácie však zostáva vysoké. Irán pohrozil nielen odvetou voči spojencom USA v prípade útoku, ale aj možným uzatvorením prielivu Bab al-Mandab pri Adenskom zálive. Spolu s Hormuzom tieto trasy tvoria približne 25 % globálnych dodávok ropy.
- Futures na S&P 500 vymazali predchádzajúce straty a rastú o približne 0,3 %, čo naznačuje, že trhy začínajú čiastočne započítavať scenár čiastočného zmiernenia napätia. Index MSCI Asia Pacific pridal 0,4 %, pričom rastúce a klesajúce tituly boli rozložené pomerne vyrovnane. Najviac sa darilo technologickým akciám, čo naznačuje selektívny návrat kapitálu do aktív s vyššou betou.
- Zároveň zostáva politické pozadie veľmi krehké. Donald Trump pritvrdil svoju rétoriku voči Iránu a pohrozil útokmi na civilnú infraštruktúru, ak nebude dosiahnutá dohoda. Oznámil tiež tlačovú konferenciu a opätovne zopakoval konkrétny termín bez toho, aby poskytol operačné detaily.
- Na komoditných trhoch boli predchádzajúce zisky na rope úplne vymazané. To naznačuje, že investori aspoň v krátkodobom horizonte obmedzujú geopolitickú rizikovú prémiu. Zlato kleslo približne o 0,6 % na asi 4 650 USD za uncu. Od začiatku konfliktu na konci februára drahý kov oslabil približne o 12 %.
- Pokles zlata možno spojiť so zmenou očakávaní v oblasti menovej politiky. Rastúce náklady na energie posilnili obavy z inflácie, čo znižuje pravdepodobnosť skorého znižovania úrokových sadzieb. Práve to zvyčajne podporuje aktíva bez výnosu, ako je zlato.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
