Ranní shrnutí (03.12.2025)

Utorňajšie obchodovanie na Wall Street skončilo miernym oživením a futures na hlavné indexy naďalej rastú, keďže investori čakajú na dnešnú správu o zamestnanosti ADP v USA (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2 %; EU50: ~+0,05 %).
Úľavu čiastočne priniesli údaje o maloobchodnom predaji v USA. Národná maloobchodná federácia oznámila rekordnú účasť na Black Friday – 202,9 milióna nakupujúcich za päť dní. Výsledok prekonal prognózy, čo signalizuje silný záujem spotrebiteľov a odolný dopyt napriek napätému trhu práce.
Donald Trump označil hlavného ekonomického poradcu Bieleho domu Kevina Hassetta za „potenciálneho predsedu Fedu“. Americký prezident predtým uviedol, že nástupcu Powella oznámi začiatkom roka 2026. Hassett zostáva Trumpovým najbližším spojencom spomedzi špekulovaných kandidátov, čo v kombinácii s tlakom Bieleho domu na uvoľnenie menovej politiky zaťažuje dolár na začiatku obchodovania.
Nálada v ázijsko-tichomorskom regióne zostáva opatrná pred zverejnením kľúčových údajov o zamestnanosti a inflácii v USA. Straty vedú čínske akcie (CHN.cash: –1,2 %; HK.cash: –0,9 %), kde náladu ovplyvňuje spomalenie rastu služieb, tlak na Peking, aby podporil sektor nehnuteľností, a úverové problémy veľkého developera Vanke. JP225 sa po nedávnom predaji zotavil o 0,5 %, zatiaľ čo AU200.cash klesol o 0,1 % po slabšom než očakávanom HDP.
Čínsky PMI v sektore služieb prekonal očakávania (52,1 oproti očakávaným 52 a predchádzajúcim 52,6), čo naznačuje stabilný, ale mierne pomalší rast sektora. Exportné objednávky sa zlepšili vďaka lepšej globálnej nálade a domáci dopyt zostáva stabilný. Zamestnanosť však naďalej klesá a vstupné ceny rastú už deväť mesiacov po sebe, čo tlačí na už aj tak nízke marže.
HDP Austrálie za 3. štvrťrok vzrástol menej, ako sa očakávalo (0,4 % medzištvrťročne oproti očakávaným 0,7 % a predchádzajúcim 0,7 %). Výsledok bol ovplyvnený vyšším exportom a nižšími zásobami, hoci HDP naďalej podporuje solídna súkromná spotreba a investície. Údaje tiež potvrdili široký cenový tlak, čo podporilo AUD prostredníctvom viac jastrabích očakávaní RBA a zlepšených podmienok obchodu.
Dolár klesá už štvrtý deň po sebe, čo je spôsobené Trumpovými vyjadreniami o Hassettovi a rastúcim presvedčením trhu o decembrovom znížení sadzieb Fedom (USDIDX: –0,15 %). Najväčší nárast zaznamenala libra (GBPUSD, GBPCAD: +0,23 %), silné sú aj austrálske a novozélandské meny (AUDUSD, NZDUSD: +0,24 %). EURUSD stúpa o 0,17 % na 1,164.
Striebro klesá o 0,8 % a po siedmich dňoch rastu sa vracia na úroveň 58 USD/oz. Zlato sa obchoduje bez zmeny blízko úrovne 4 210 USD/oz.
Brent a WTI sa po včerajšom poklese zotavujú o 0,3 %. NATGAS posilňuje o 1,9 %.
Bitcoin posilňuje už druhý deň (+1,3 % na 93 100 USD) a Ethereum posilňuje o 1,4 % na 3 064 USD.
US OPEN: Wall Street vstupuje do obdobia „čakania a vyčkávania“
🛢️ Zemný plyn blízko úrovne 5 USD
BREAKING: Žiadosti o podporu v nezamestnanosti pod očakávaniami! 🚨EURUSD oslabuje 📉
Zmiešané údaje o maloobchodných tržbách z eurozóny ➡️ Reakcia EURUSD je tlmená
