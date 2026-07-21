⚠️ Trump pripravuje novú vlnu ciel. Desiatky krajín môžu čeliť vyšším sadzbám 🚨

Americký prezident Donald Trump sa podľa denníka Financial Times pripravuje zaviesť nové clá na dovoz z desiatok krajín. Opatrenia by mohli byť oznámené už počas tohto týždňa, teda tesne pred vypršaním dočasnej plošnej sadzby vo výške 10 %, ktorá sa má skončiť v piatok.
Najbližšie nové clá by podľa dostupných informácií mali byť približne na rovnakej úrovni ako súčasná 10-percentná globálna sadzba. Administratíva však zároveň pracuje na ďalších vyšetrovaniach a právnych postupoch, ktoré by jej mohli umožniť navrhnúť výrazne vyššie clá na konkrétne krajiny, odvetvia alebo skupiny výrobkov.
Zatiaľ nie je jasné, ktoré štáty budú zasiahnuté ani či budú všetky nové sadzby oznámené súčasne. Agentúra Reuters uviedla, že správu Financial Times nedokázala bezprostredne nezávisle overiť. Trhy preto čakajú predovšetkým na oficiálne vyjadrenie Bieleho domu a konkrétnu podobu pripravovaných opatrení.
Nová vlna ciel by mohla opäť zvýšiť napätie v medzinárodnom obchode. Vyššie clá zvyčajne zdražujú dovážaný tovar a môžu vytvárať tlak na marže firiem závislých od zahraničných dodávateľov. Časť nákladov pritom podniky často prenášajú na spotrebiteľov, čo môže posilniť inflačné tlaky.
Z pohľadu investorov budú najcitlivejšie spoločnosti s rozsiahlymi globálnymi dodávateľskými reťazcami. Riziko sa týka najmä priemyselných podnikov, výrobcov spotrebnej elektroniky, automobiliek, maloobchodných reťazcov a firiem dovážajúcich suroviny alebo komponenty do Spojených štátov.
Negatívny vplyv však nemusí byť obmedzený iba na zahraničných exportérov. Americkým firmám môžu rásť vstupné náklady, zatiaľ čo odvetné opatrenia obchodných partnerov by mohli zhoršiť ich prístup na zahraničné trhy. Vyššia neistota navyše môže brzdiť investície a komplikovať plánovanie výroby.
Niektorým domácim výrobcom môžu clá naopak krátkodobo pomôcť, pretože obmedzia cenovú konkurenciu dovážaného tovaru. Tento efekt však môže byť oslabený drahšími vstupmi a prípadným spomalením ekonomickej aktivity.
Pre finančné trhy bude kľúčová nielen výška sadzieb, ale aj ich rozsah a dĺžka platnosti. Miernejšie clá okolo 10 % by mohli byť vnímané ako zvládnuteľné pokračovanie doterajšej politiky. Výrazne vyššie sadzby alebo ich rozšírenie na strategické odvetvia by však mohli vyvolať väčšiu volatilitu na akciových, menových aj komoditných trhoch.
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