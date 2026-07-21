Dve nové hrozby pre svetovú ekonomiku: Drahšia ropa a slabší čínsky trh práce 🚨

Svetová ekonomika čelí dvom novým zdrojom neistoty. Medzinárodná energetická agentúra upozornila, že rastúce napätie na Blízkom východe zvyšuje obavy o bezpečnosť dodávok ropy. Zároveň sa zhoršuje situácia na čínskom trhu práce, kde by nezamestnanosť mladých ľudí mohla počas leta opäť vzrásť až k hranici 20 %.
Oba problémy môžu mať významný vplyv na finančné trhy. Napätie na Blízkom východe podporuje rizikovú prirážku v cenách energií, zatiaľ čo slabší čínsky pracovný trh zvyšuje obavy o domácu spotrebu, hospodársky rast a budúce kroky vlády v oblasti stimulácie ekonomiky.
IEA sleduje rastúce riziká pre dodávky ropy
- Medzinárodná energetická agentúra uviedla, že pozorne sleduje vývoj na ropnom trhu, pretože eskalujúce nepriateľské aktivity na Blízkom východe zvyšujú obavy o stabilitu dodávok.
- Agentúra zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii uvoľňovania núdzových ropných rezerv členských krajín. Jej vyjadrenia preto investori vnímajú ako dôležitý signál o tom, ako vážne súčasnú situáciu hodnotia štáty závislé od dovozu energií.
- IEA však zároveň upozornila, že trh má stále niekoľko dôležitých stabilizačných prvkov. Patria medzi ne predovšetkým vysoké dodávky producentov z Perzského zálivu, najmä Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
- Vývoz ropy z Perzského zálivu síce klesol pod maximá dosiahnuté na konci júna, naďalej je však výrazne vyšší ako v období od začiatku marca do polovice júna. To zatiaľ pomáha tlmiť obavy z bezprostredného nedostatku fyzických dodávok.
- Situácia však zostáva citlivá na ďalšiu eskaláciu. Akékoľvek obmedzenie plavby, poškodenie exportnej infraštruktúry alebo zníženie produkcie by mohlo rýchlo zvýšiť ceny ropy a následne aj náklady na dopravu, výrobu a poľnohospodárstvo.
- Pre svetovú ekonomiku by dlhšie obdobie drahších energií predstavovalo ďalší proinflačný tlak. Centrálnym bankám by zároveň komplikovalo znižovanie úrokových sadzieb, pretože drahšia ropa sa postupne premieta do cien pohonných hmôt, prepravy aj spotrebného tovaru.
Nezamestnanosť mladých v Číne môže zamieriť k 20 %
- Zatiaľ čo energetické trhy sledujú Blízky východ, Čína čelí rastúcemu tlaku na trhu práce. Miera nezamestnanosti medzi ľuďmi vo veku 16 až 24 rokov dosiahla v júni 14,9 %.
- Hoci išlo o pokračovanie sezónneho poklesu, zároveň to bola najvyššia júnová hodnota od zmeny metodiky pred viac ako dvoma rokmi. Čínska vláda vtedy prestala do štatistík zahŕňať vysokoškolských študentov po tom, ako nezamestnanosť mladých prekročila 20 %.
- Situácia sa môže počas leta výrazne zhoršiť. Na pracovný trh má tento rok vstúpiť rekordných 12,7 milióna absolventov, čo predstavuje medziročný rast takmer o 4 %.
- Ekonómovia upozorňujú, že nezamestnanosť mladých zvyčajne dosahuje minimum v júni a následne rastie, keď si absolventi po ukončení štúdia začnú hľadať prácu. Podľa jedného z odhadov by sa mohla počas nasledujúcich dvoch mesiacov opäť priblížiť k 20 %.
Slabý dopyt a AI menia čínsky trh práce
- Problém nie je iba sezónny. Čínsky trh práce čelí súčasne cyklickým aj štrukturálnym tlakom. Slabý domáci dopyt obmedzuje ochotu firiem prijímať nových zamestnancov, zatiaľ čo rýchle zavádzanie umelej inteligencie ohrozuje najmä menej skúsených pracovníkov a nástupné kancelárske pozície.
- Čína patrí medzi krajiny s najrýchlejším zavádzaním AI v Ázii a podľa niektorých odhadov je jej miera adopcie vyššia ako v Spojených štátoch. Technológia môže dlhodobo zvýšiť produktivitu, krátkodobo však môže obmedzovať vznik nových pracovných miest.
- Odhady naznačujú, že automatizácia a umelá inteligencia by v budúcnosti mohli ohroziť až 70 miliónov pracovných miest v Číne. Takýto vývoj by predstavoval významný problém pre vládu, pretože zamestnanosť mladých ľudí je politicky citlivou témou a úzko súvisí so sociálnou stabilitou.
- Napätie na trhu práce sa pritom postupne šíri aj mimo mladú generáciu. Celková nezamestnanosť v mestách síce v júni klesla na 5 %, ukazovatele zamestnanosti vo výrobnom sektore však zostávajú slabé.
- Zložka zamestnanosti v oficiálnom indexe nákupných manažérov vo výrobe pokračuje v poklese, ktorý sa začal už v marci 2023. Ukazovateľ budúcich náborových plánov súkromných firiem navyše v júni klesol na deväťmesačné minimum.
Náklady na podporu nezamestnaných prudko rastú
- Slabší pracovný trh sa začína premietať aj do verejných financií. Výdavky z fondu poistenia v nezamestnanosti dosiahli za obdobie od januára do mája 88,1 miliardy jüanov, teda približne 13 miliárd USD.
- Objem výdavkov sa tak dostal na úroveň porovnateľnú s rokom 2020, keď ekonomiku zasiahla pandémia. Fond slúži nielen na vyplácanie podpory, ale aj na financovanie rekvalifikácií a čiastočnú náhradu príjmov pracovníkov.
- Rastúce výdavky ukazujú, že problémy trhu práce môžu byť rozsiahlejšie, než naznačuje samotná celková miera nezamestnanosti. Slabšie pracovné vyhliadky zároveň obmedzujú ochotu domácností míňať, čo ďalej brzdí spotrebu a komplikuje snahu vlády zmeniť rastový model ekonomiky.
Peking zatiaľ so silnejšou stimuláciou vyčkáva
- Čínska ekonomika v druhom štvrťroku spomalila viac, než sa očakávalo, a tempo rastu sa dostalo pod ročný cieľ Pekingu. Vláda sa usiluje o rast v rozmedzí 4,5 až 5 %, slabá spotreba, investície a pracovný trh však zvyšujú tlak na zavedenie ďalších podporných opatrení.
- Úrady zatiaľ uprednostňujú rýchlejšie využitie už schválených fiškálnych prostriedkov pred oznámením rozsiahleho nového stimulačného balíka. Vláda chce predovšetkým urýchliť čerpanie prostriedkov z emisií štátnych dlhopisov a zlepšiť efektivitu verejných výdavkov.
- Ďalšie vodidlo môže priniesť júlové zasadnutie politbyra Komunistickej strany Číny, ktoré sa tradične zameriava na hospodársku politiku pre druhú polovicu roka. Investori budú sledovať, či vedenie krajiny pristúpi k výraznejšiemu uvoľneniu fiškálnej a menovej politiky.
- Z pohľadu globálnych trhov tak vzniká nepríjemná kombinácia. Vyššie ceny ropy môžu zvyšovať infláciu, zatiaľ čo slabšia čínska ekonomika môže tlmiť svetový dopyt po priemyselných komoditách a exporte. Výsledkom môže byť zvýšená volatilita na energetických, akciových aj menových trhoch.
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