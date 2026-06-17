🎥 Ranný komentár: Akcie mierne pod tlakom, SpaceX kupuje Cursor, LLM a národná bezpečnosť, AMD

Utorok priniesol výrazné roztváranie nožníc medzi technologickými a priemyselnými titulmi. Dow Jones zakončil deň ziskom +0,64 %, zatiaľ čo S&P 500 odepsal −0,57 % a Nasdaq Composite −1,15 %. Za poklesmi stáli najmä obľúbené technologické a čipové akcie — Nvidia, Broadcom, Micron a AMD — pravdepodobne ako výsledok realizácie ziskov po predchádzajúcej silnej rally. AMD si pripísalo −7,3 % a Intel dokonca −8,5 %. Na pozadí stojí aj nervozita pred zasadnutím FOMC (16.–17. júna), kde Fed so sadzbami na úrovni 3,50–3,75 % najpravdepodobnejšie ponechá politiku bez zmeny, avšak vyšle jastrabí signály.
Najväčšou technologickou novinkou dňa bolo oznámenie SpaceX. Čerstvo kotovaná SpaceX oznámila, že kupuje AI kódovací asistent Cursor za 60 miliárd dolárov v akciách — startup Anysphere sa stane jej plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou v treťom štvrťroku 2026. Ide o najväčšiu akvizíciu VC-financovaného startupu v histórii. Akcie SpaceX v utorok posilneli zhruba o 16 % a spoločnosť tak trhovou kapitalizáciou predbehla Amazon aj Microsoft.
V širšom kontexte AI a regulácie: prezident Trump vydal 5. júna bezpečnostné prezidentské memorandum NSPM-11, ktoré má urýchliť nasadenie umelej inteligencie v armáde a spravodajských službách a nútiť AI firmy k súladu s politikou administratívy. Krátko predtým, 2. júna, podpísal exekutívne nariadenie „Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security", ktoré vytvára dobrovoľný rámec pre bezpečné nasadenie frontier AI modelov. Dnes investori vyhliadajú výsledky Jabilu (JBL) a CarMaxu (KMX).
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