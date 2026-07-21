Ranný komentár: Čínske modely, Databricks a dopyt po AI, spolupráca AMD a Microsoftu

S&P 500 v pondelok mierne oslabil (−0,19 %) a Nasdaq Composite skončil takmer bez zmeny (−0,05 %), pričom Dow Jones odepísal 0,59 %. Hlavným tlakom na trh boli rastúce ceny ropy v reakcii na pokračujúce vojenské strety medzi USA a Iránom. Výnosy dlhopisov vzrástli, keďže obavy z inflácie spôsobenej energiami posilnili očakávania zvýšenia sadzieb Fedu.
V techsektore sa napriek tomu odohrávalo aj niečo pozitívne. Akcie AMD vzrástli v pondelok takmer o 5 % po tom, čo spoločnosť oznámila rozšírenú spoluprácu s Microsoftom — do Azure budú integrované AMD Helios rackscale systémy na posilnenie AI inference. Microsoft tak nasadí Helios racky do svojich dátových centier Azure, čo je AMD's najkonkurencieschopnejší ťah voči Nvidii doteraz. Alphabet pridal 1,36 % a Microsoft 2,21 %, zatiaľ čo Merck (−2,51 %) a Boeing (−2,12 %) patrili k najväčším stratám v Dow Jonese.
V širšom AI príbehu týždňa dominuje téma čínskych modelov a dopytu po infraštruktúre. Databricks zverejnil nové kolo fundraisingu oprené o prudko rastúci dopyt po AI infraštruktúre a globálny nedostatok výpočtového výkonu. Databricks sa stal symbolom trendu, keď podniky prechádzajú na lacnejšie čínske open-weight modely ako nástroj kontroly nákladov. Dnes investori vyhliadajú výsledky Alphabetu (GOOGL/GOOG), General Motors (GM) a 3M (MMM).
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