Ranný komentár: Americká inflácia, výplach na IBM, rast cybersec spoločností a výsledky bánk

Červnová americká inflácia priniesla výrazné prekvapenie: spotrebiteľské ceny zaznamenali najväčší mesačný pokles za viac ako šesť rokov, CPI klesol o 0,4 % medzimesačne a ročná inflácia sa znížila na 3,5 % — oproti 4,2 % v máji a odhadu ekonómov na úrovni 3,8 %. Kľúčovým ťahúňom bol energetický index, ktorý v júni prepadol o 5,7 %, pričom benzín zlacnel o viac ako 9 %. Jadrová inflácia zostala medzimesačne bez zmeny, v ročnom vyjadrení klesla na 2,6 %. Experti usúdili, že dáta Fed pravdepodobne zatiaľ udrží na mieste; pravdepodobnosť zachovania sadzieb po CPI vzrástla na 86 %.
Dominantným príbehom dňa bol IBM, ktorého akcie sa prepadli o 25 % — najhorší deň v histórii firmy od roku 1968. Predbežné výsledky za Q2 ukázali tržby 17,2 mld. USD oproti očakávaným 17,86 mld. USD a prevádzkový EPS 2,93 USD pod konsenzom 3,01 USD. CEO Arvind Krishna priradil výpadok slabosti softvéru a infraštruktúry, pretože klienti presmerovali výdavky k hardvéru — serverom, úložiskám a pamätiam. Paradoxne práve komentár IBM o tom, že zákazníci boli „rozptyľovaní rýchlo sa vyvíjajúcimi bezpečnostnými obavami", odštartoval silný rast v cybersecurity sektore. CrowdStrike vzrástol o 12 %, Okta a Netskope pridali vyše 11 %, SailPoint, Zscaler, SentinelOne a Palo Alto Networks každý okolo 7 %. Na bankovom poli JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup aj Goldman Sachs vykázali za Q2 solídne zisky a silné výsledky z obchodovania. Goldman Sachs si v Dow pripísal vyše 7 %, čo pomohlo index udržať nad vodou. S&P 500 uzavrel +0,38 %, Nasdaq Composite +0,90 %; Dow Jones pridal symbolických 0,02 %.
Dnes reportujú výsledky Johnson & Johnson, Morgan Stanley, ASML a United Airlines — výsledky budú sledovať najmä investori v zdravotníctve, financiách a technológiách.
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