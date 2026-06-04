🎥 Ranný komentár: Broadcom po výsledkoch -14 %, nový čip Intelu, výbery v PE fondoch a lacná META s GPN?

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Streda priniesla na americké trhy výrazné straty — S&P 500 odepísal −0,74 %, Nasdaq −0,89 % a Dow Jones −1,21 %. Hlavným makroekonomickým katalyzátorom bol eskalujúci konflikt na Blízkom východe: Irán odpálil rakety na Kuvajt a Bahrajn, pričom útoky prišli v čase, keď USA vykonávali vlastné útoky. Ropa a výnosy dlhopisov išli nahor; príval jastrabej nálady podporil aj silný ADP report a ISM Services PMI s cenovým indexom na takmer štyřročnom maxime. Zo sektorov sa prepadli najmä softvéry — Oracle a Palantir stratili viac ako 5 %, Microsoft −3 %; asset manažéri Blackstone a KKR klesli približne 4 %.
Global Payments (GPN) patril k najväčším stratám v indexe S&P 500, keď akcie odpisali viac ako −9 %, napriek tomu, že podľa niektorých analytikov sa akcie obchodujú výrazne pod odhadovanou vnútornou hodnotou. Po obchodných hodinách dominoval Broadcom. Firma vykázala rekordné tržby, rekordný voľný cash flow a AI čipy rástli 143 % medziročne na 10,8 mld. USD, avšak výhľad AI tržieb na Q3 vo výške 16 mld. USD sklamal — analytici čakali 17,2 mld. — a firma navyše nenavýšila celoročný cieľ 100 mld. USD pre AI čipy. Akcie AVGO sa prepadli v po-burzovom obchodovaní približne o 14 %.
Intel na veľtrhu Computex oznámil dostupnosť procesorov Xeon 6+, prvého datacentrového CPU postaveného na procese Intel 18A, určeného pre agentic AI a cloudové prostredia. Dnes trhy vyhliadajú výsledky Lululemon (LULU), Ciena (CIEN) a DocuSign (DOCU).
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Streda priniesla na americké trhy výrazné straty — S&P 500 odepísal −0,74 %, Nasdaq −0,89 % a Dow Jones −1,21 %. Hlavným makroekonomickým katalyzátorom bol eskalujúci konflikt na Blízkom východe: Irán odpálil rakety na Kuvajt a Bahrajn, pričom útoky prišli v čase, keď USA vykonávali vlastné útoky. Ropa a výnosy dlhopisov išli nahor; príval jastrabej nálady podporil aj silný ADP report a ISM Services PMI s cenovým indexom na takmer štyřročnom maxime. Zo sektorov sa prepadli najmä softvéry — Oracle a Palantir stratili viac ako 5 %, Microsoft −3 %; asset manažéri Blackstone a KKR klesli približne 4 %.
Global Payments (GPN) patril k najväčším stratám v indexe S&P 500, keď akcie odpisali viac ako −9 %, napriek tomu, že podľa niektorých analytikov sa akcie obchodujú výrazne pod odhadovanou vnútornou hodnotou. Po obchodných hodinách dominoval Broadcom. Firma vykázala rekordné tržby, rekordný voľný cash flow a AI čipy rástli 143 % medziročne na 10,8 mld. USD, avšak výhľad AI tržieb na Q3 vo výške 16 mld. USD sklamal — analytici čakali 17,2 mld. — a firma navyše nenavýšila celoročný cieľ 100 mld. USD pre AI čipy. Akcie AVGO sa prepadli v po-burzovom obchodovaní približne o 14 %.
Intel na veľtrhu Computex oznámil dostupnosť procesorov Xeon 6+, prvého datacentrového CPU postaveného na procese Intel 18A, určeného pre agentic AI a cloudové prostredia. Dnes trhy vyhliadajú výsledky Lululemon (LULU), Ciena (CIEN) a DocuSign (DOCU).
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