🎥 Ranný komentár: Ďalší rast AI infra basketu, SaaS koriguje zisky a bitcoin späť pod 70 tis.

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V utorok 2. júna ovládla Wall Street opäť téma AI infraštruktúry. Americké akciové trhy si pripísali ďalšie rekordy — S&P 500 pridal +0,1 %, Dow Jones +0,4 % a Nasdaq vzrástol o menej ako +0,1 %, pričom všetky tri indexy uzavreli na historických maximách.
Ťahúňmi dňa boli serverové a čipové tituly. Hewlett Packard Enterprise (HPE) vyskočila o 19,5 % po výsledkoch, ktoré výrazne prekonali odhady analytikov — firma pripísala rekordný kvartál silnému dopytu zákazníkov budujúcich AI kapacity. Marvell Technology (MRVL) zpevnela o 21 % potom, ako šéf Nvidie Jensen Huang na konferencii Computex v Taipei označil Marvell za „next trillion-dollar company". Broadcom pridal 5 % v predvečer svojich výsledkov, Lam Research, Qualcomm a ON Semiconductor tiež spevneli o viac ako 5 % v nadväznosti na zlepšený výhľad výroby čipov SK Hynix. Na druhej strane Alphabet oslabil takmer o 4 % po oznámení zámeru predať akcie za 80 miliárd dolárov na financovanie AI infraštruktúry.
Zo SaaS tábora prišli straty. Intuit (INTU) klesol o 6,3 % po tom, čo Goldman Sachs prehodnotil odporúčanie na Sell. Salesforce stratil 5,67 %. Atlassian (TEAM) odepsal 6,5 %. Bitcoin medzitým prepadol pod hranicu 70 000 dolárov na približne 67 500 USD, čo bol pokles takmer 6 % — prvýkrát od apríla. K prepadu prispel 11-dňový reťazec odlivov z amerických spotových bitcoin ETF, predaj časti BTC zo strany Strategy (MSTR) a obavy z pohybov peňaženiek Mt. Gox.
Dnes po trhu reportujú výsledky Broadcom (AVGO) s odhadovanými tržbami ~22 mld. USD a CrowdStrike (CRWD) — dva tituly, ktoré investori budú sledovať veľmi pozorne.
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V utorok 2. júna ovládla Wall Street opäť téma AI infraštruktúry. Americké akciové trhy si pripísali ďalšie rekordy — S&P 500 pridal +0,1 %, Dow Jones +0,4 % a Nasdaq vzrástol o menej ako +0,1 %, pričom všetky tri indexy uzavreli na historických maximách.
Ťahúňmi dňa boli serverové a čipové tituly. Hewlett Packard Enterprise (HPE) vyskočila o 19,5 % po výsledkoch, ktoré výrazne prekonali odhady analytikov — firma pripísala rekordný kvartál silnému dopytu zákazníkov budujúcich AI kapacity. Marvell Technology (MRVL) zpevnela o 21 % potom, ako šéf Nvidie Jensen Huang na konferencii Computex v Taipei označil Marvell za „next trillion-dollar company". Broadcom pridal 5 % v predvečer svojich výsledkov, Lam Research, Qualcomm a ON Semiconductor tiež spevneli o viac ako 5 % v nadväznosti na zlepšený výhľad výroby čipov SK Hynix. Na druhej strane Alphabet oslabil takmer o 4 % po oznámení zámeru predať akcie za 80 miliárd dolárov na financovanie AI infraštruktúry.
Zo SaaS tábora prišli straty. Intuit (INTU) klesol o 6,3 % po tom, čo Goldman Sachs prehodnotil odporúčanie na Sell. Salesforce stratil 5,67 %. Atlassian (TEAM) odepsal 6,5 %. Bitcoin medzitým prepadol pod hranicu 70 000 dolárov na približne 67 500 USD, čo bol pokles takmer 6 % — prvýkrát od apríla. K prepadu prispel 11-dňový reťazec odlivov z amerických spotových bitcoin ETF, predaj časti BTC zo strany Strategy (MSTR) a obavy z pohybov peňaženiek Mt. Gox.
Dnes po trhu reportujú výsledky Broadcom (AVGO) s odhadovanými tržbami ~22 mld. USD a CrowdStrike (CRWD) — dva tituly, ktoré investori budú sledovať veľmi pozorne.
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