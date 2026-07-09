Ranný komentár: Ďalšie útoky na Irán, Fed minutes, Amazon a drahé tokeny

Streda priniesla na Wall Street zmiešané výsledky: trhy trávili prudkú eskaláciu amerického konfliktu s Iránom po tom, čo Trump vyhlásil, že memorandum o porozumení s Teheránom je „preč". Dow Jones odepísal −1,09 %, S&P 500 −0,28 %, zatiaľ čo Nasdaq Composite ako jediný z veľkých indexov skončil v pluse +0,20 %.
Bezprostredným spúšťačom bolo iránske napadenie troch komerčných lodí v Hormuzskom prielive, na ktoré USA reagovali ďalšími údermi; Trump pritom vyhlásil, že prímerie považuje za skončené. Cena ropy Brent vzrástla o 5,43 % na 78,19 USD za barel. Výnosy štátnych dlhopisov stúpli, keďže investori začali kalkulovať s vyššou infláciou spôsobenou energetickým šokom.
Situáciu skomplikovali aj zverejnené zápisnice z júnového zasadania Fedu — niekoľko členov FOMC síce presadzovalo zvýšenie sadzieb, výbor ich však nakoniec ponechal bez zmeny; zároveň rastie znepokojenie nad infláciou, zatiaľ čo obavy o trh práce mierne ustupujú. Technologickí giganti zaostali: Alphabet, Amazon aj Microsoft stratili viac ako 1 % kvôli obavám z preinvestovania do dátových centier. Naopak Nvidia pridala +3,7 % a Broadcom +4,8 % po oznámení viacročnej zmluvy s Applom na výrobu komponentov v USA v hodnote viac ako 30 miliárd dolárov.
Dnes výsledky reportujú okrem iných PepsiCo (PEP) a Delta Air Lines (DAL), ktorých čísla budú investori pozorne sledovať.
Zápisnica FOMC: Jastrabí tón potvrdený. EURUSD napriek tomu rastie
US500 stráca 1 % pred zverejnením zápisnice
🔴 Komoditný výhľad: Ropa, zlato a El Niño
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