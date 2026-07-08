US500 stráca 1 % pred zverejnením zápisnice

Situácia na Wall Street pred dnešným zverejnením zápisnice z júnového zasadnutia FOMC je mimoriadne napätá. US500 stráca približne 1 % a investorov znepokojuje návrat inflačných obáv, najmä v dôsledku silného oživenia cien ropy po eskalácii situácie na Blízkom východe. Nedávna štúdia NY Fedu navyše ukazuje, že takmer polovica spoločností zasiahnutých clami stále plánuje ďalšie zvyšovanie cien.
Prehĺbi dnešná zápisnica tento výpredaj? Všetko bude závisieť od toho, či väčší počet členov Fedu vidí rastúce inflačné riziká a skutočne vníma šance na návrat k zvyšovaniu úrokových sadzieb.
Rozdelenie v dot-plote: jastrabia remíza
Júnové zasadnutie prinieslo jednomyseľné rozhodnutie ponechať úrokové sadzby na úrovni 3,75 %, ale dot-plot odhalil hlboké rozdelenie vo vnútri Fedu:
- 9 z 18 členov sa vyslovilo za aspoň jedno zvýšenie sadzieb v tomto roku, ak inflácia zostane nad 2 %.
- 8 členov sa vyslovilo za ponechanie sadzieb bez zmeny a iba 1 počítal so znížením.
- Samotný Kevin Warsh nepredložil svoju prognózu, čo len posilňuje auru tajomstva okolo jeho skutočnej pozície.
Zápisnica ukáže, aké silné bolo odhodlanie tábora požadujúceho ďalšie sprísňovanie a či boj s infláciou, ktorá je už päť rokov nad cieľom, úplne zatienil obavy o trh práce.
Graf ukazuje rozdelenie očakávaných úrokových sadzieb podľa členov FOMC.
Polovica členov FOMC vidí v tomto roku zvýšenie sadzieb a polovica nie. Všetko bude závisieť od vývoja inflácie a ekonomiky. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Warshov efekt: menej slov, vyššia volatilita
Nový šéf Fedu okamžite pristúpil k radikálnej reforme komunikácie centrálnej banky. Júnové vyhlásenie skrátil z viac ako 300 slov na približne 130 slov a úplne upustil od tradičného forward guidance. To môže znamenať, že centrálne banky budú menej závislé od prichádzajúcich dát a ešte viac od prognóz. Ich rozhodnutia o zmenách parametrov menovej politiky tak budú častejšie a ťažšie predvídateľné.
James Bullard však varoval, že tento nový štýl pripomínajúci éru Alana Greenspana by mohol posunúť trhy smerom k vyššej volatilite. Existuje významné riziko, že dnešná zápisnica bude kratšia a oveľa menej podrobná než zvyčajne. Pre panikáriaci trh je absencia jasných smerovníkov ideálnou zámienkou na ďalší útek od rizika.
Prehĺbi zápisnica poklesy na akciovom trhu?
Kľúčom k posúdeniu situácie je časový nesúlad. Dnešná zápisnica odráža rozpoloženie výboru z polovice júna, keď boli obavy z pretrvávajúcej inflácie, podporované okrem iného napätím v Iráne a cenami energií, na vrchole.
Čo sa stalo neskôr?
- Sintra priniesla úľavu: Minulý týždeň na sympóziu ECB v Sintre Kevin Warsh zmiernil svoj tón a uviedol, že inflačné riziká v poslednom čase klesli. V podobnom tóne sa vyjadril aj John Williams z NY Fedu.
- Pozicovanie trhu: Obchodníci s opciami dokonca začali staviť na to, že trh hrá príliš jastrabí scenár a že ocenenie zvyšovania úrokových sadzieb bolo prehnané.
- Návrat eskalácie na Blízkom východe: Donald Trump tvrdí, že prímerie neplatí, a oznamuje ďalšie útoky na Irán, čo spôsobuje rast cien ropy takmer na 80 USD za barel.
Wall Street už výrazne krváca v dôsledku čerstvých inflačných obáv a jastrabí tón poznámok z polovice júna dopadá na veľmi úrodnú pôdu a môže prehĺbiť poklesy. Trh získa čierne na bielom dôkaz, že Fed bol blízko zvýšenia sadzieb. Ak sa ceny ropy vrátia k rastu, ocenenie zvýšenia sadzieb v septembri sa môže opäť stať reálnym, hoci by to znamenalo krok, ktorý si Trump pred voľbami v polovici funkčného obdobia neželá. Nádejou pre akciových býkov je scenár, v ktorom zápisnica ukáže výbor ako vyváženejší a naklonený kompromisu. To by mohlo priniesť úľavu trhu so sadzbami a dať akciám priestor na rast. Sentiment by určite mohlo zlepšiť aj to, ak dnes večer ani v noci nedôjde k útoku na Irán.
US500 však stráca viac ako 1 % a zaznamenáva najnižšie úrovne od 29. júna. Prelamuje úroveň 7500 bodov a 38,2 % retracement poslednej rastovej vlny. Ak zápisnica ukáže silu jastrabov, bude možný návrat k 7400 bodom. Ak sa však zápisnica ukáže ako vyvážená a USA nezaútočia na Irán, cena sa môže vrátiť nad 7500 bodov a vyslať jasný signál pokračovania uptrendu.
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