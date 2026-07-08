Zápisnica FOMC: Jastrabí tón potvrdený. EURUSD napriek tomu rastie

Kľúčové závery z júnovej zápisnice FOMC:
- Rozhodnutie o sadzbách: Všetci predstavitelia Fedu podporili júnové rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bez zmeny.
- Riziko návratu k zvyšovaniu: Takmer všetci členovia výboru uviedli, že ak zvýšená inflácia pretrvá, ďalšie „sprísnenie politiky“ by bolo pravdepodobne opodstatnené.
- Nové proinflačné faktory: Väčšina účastníkov poukázala na scenáre, v ktorých inflácia zostáva vysoká v dôsledku dopytu súvisiaceho s rozvojom umelej inteligencie (AI), konfliktom na Blízkom východe a clami. Z tohto dôvodu sa členovia Fedu rozhodli zvýšiť inflačné prognózy na roky 2026 a 2027 v porovnaní s marcom.
- Inflačné očakávania: Väčšina tvorcov politiky vidí vysoké riziko, že predĺžená inflácia by mohla negatívne ovplyvniť inflačné očakávania spotrebiteľov, teda spôsobiť ich „odkotvenie“.
- Zmena postoja (odstránenie „sklonu k uvoľňovaniu“): Väčšina členov podporila odstránenie formulácie z predchádzajúceho vyhlásenia, ktorá naznačovala sklon k menovému uvoľňovaniu, teda k znižovaniu sadzieb.
- Nová komunikácia: Drvivá väčšina vidí prínosy v skrátení vyhlásenia FOMC. Bolo dohodnuté, že vyhlásenie by malo priamo komunikovať záväzok k takzvanému duálnemu mandátu, so zvláštnym dôrazom na obnovenie cenovej stability.
- Stav ekonomiky: Zamestnanci Fedu mierne znížili prognózy rastu HDP v porovnaní s aprílom, politici však hodnotia, že trh práce zostane v krátkodobom horizonte stabilný.
Je tón zápisnice a samotného júnového zasadnutia skutočne jastrabí? Áno, možno povedať, že tón záznamov z rokovania je jednoznačne jastrabí. Nemáme však jasné vyhlásenie, že zvýšenie sadzieb je potrebné práve v tejto chvíli, čo mohlo trh mierne upokojiť. Stojí tiež za pripomenutie, že zasadnutie Fedu sa konalo v čase, keď bol celkový sentiment výrazne naklonený zvyšovaniu sadzieb, a nový šéf Fedu Kevin Warsh svoj postoj počas nedávneho ekonomického sympózia v Sintre mierne zmiernil.
Napriek tomu je vypustenie formulácie naznačujúcej nadchádzajúce zníženie sadzieb („sklon k uvoľňovaniu“) a snaha skrátiť komuniké tak, aby sa zameralo na „cenovú stabilitu“, jasným signálom: Fed prestáva sľubovať znižovanie sadzieb a sprísňuje svoj postoj. Centrálna banka chce ukončiť trhové špekulácie o uvoľňovaní. Hoci sa nedávno objavili očakávania, že by sa Fed vzhľadom na pokles cien ropy mohol vrátiť k oceňovaniu zníženia sadzieb, najnovšia zápisnica nenecháva žiadne ilúzie.
Ako členovia vnímajú infláciu? Členovia FOMC vnímajú súčasnú infláciu ako mimoriadne vytrvalú a ťahanú faktormi, s ktorými sa doteraz nestretli. Najväčším prekvapením je tu otvorené označenie rozvoja umelej inteligencie (AI) za proinflačný faktor, hoci pre trh práce by tento faktor mohol byť vnímaný úplne inak. Dopyt po čipoch, dátových centrách a elektrine v kombinácii s vojnou na Blízkom východe a colnými vojnami vytvára nový cenový tlak. Inflačné prognózy na nasledujúce roky boli revidované smerom nahor, čo ukazuje, že Fed sa pripravuje na dlhý a náročný boj. Zároveň sa obáva, že si spoločnosť zvykne na vysoké ceny, teda že dôjde k odkotveniu očakávaní.
Existuje obava z návratu k zvyšovaniu sadzieb? Rozhodne áno, a to je najdôležitejší záver pre trhy. Hoci teraz vidíme oživenie na EURUSD, zápisnica potvrdzuje, že jastrabie nastavenie nie je viditeľné iba pri Warshovi. Otvorené vyhlásenie, že „takmer všetci“ tvorcovia politiky sú pripravení na sprísnenie politiky, teda na zvýšenie sadzieb, ak inflácia neklesne, úplne mení trhový naratív. Zápisnica ukazuje, že Fed sa nielen úplne zbavil holubičieho postoja, ale že pri ďalších rizikách rastu inflácie nemusí byť ocenenie septembrového zvýšenia sadzieb také prehnané. Kombinácia pomalšieho rastu HDP, ale stále veľmi stabilného trhu práce, dáva Fedu komfort: ekonomika sa zatiaľ nerúca, takže nie je naliehavá potreba zachraňovať ju znižovaním sadzieb. Fed sa tak môže plne sústrediť na hasenie inflácie, aj keby to malo znamenať ďalšie zvýšenie sadzieb. Stojí však za zdôraznenie, že takéto vyhlásenie nezaznelo a v dôsledku obmedzeného forward guidance pravdepodobne ani nezaznie, čo necháva trh v neistote, čo očakávať od budúcich rozhodnutí Fedu.
EURUSD sa po zverejnení zápisnice blíži takmer k úrovni 1,1430
EURUSD testuje denné maximá napriek zjavne jastrabiemu tónu. Stojí však za zmienku, že neexistuje jasné vyhlásenie, že zvýšenia sadzieb prichádzajú, iba že takýto krok možno vzhľadom na inflačné riziká očakávať. Teraz všetko závisí od Trumpa a cien ropy. Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie
Trump v Ankare nesignalizuje úplnú eskaláciu. Ropa obmedzuje zisky a Nasdaq tlmí straty
Irán: Trvalý konflikt, ale nie trvalé poklesy
US500 stráca 1 % pred zverejnením zápisnice
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.