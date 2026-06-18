🎥 Ranný komentár: Fed chce vyššie sadzby, problémy BMW a plány Muska s Cursorom

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Stredajšie zasadnutie Fedu prinieslo presne to, čo trhy čakali — no s výrazne jastrabím podtónom. Kevin Warsh zakončil svoj prvý meeting ako predseda Fedu bez zmeny sadzieb, avšak s náznakmi možných budúcich zvýšení. Medián dot plotu pre koniec roka 2026 vzrástol na 3,8 %, oproti 3,4 % z marcových projekcií, čím Fed naznačuje, že tento rok bude potrebné aspoň jedno zvýšenie. Úradníci zároveň zvýšili výhľad inflácie pre rok 2026 na 3,6 % (headline) a 3,3 % (core). Reakcia trhov bola negatívna: akcie, krátkodobé dlhopisy aj zlato po rozhodnutí klesli — S&P 500 odepísal −1,21 % a Nasdaq −1,34 %. Dvojročný výnos amerických štátnych dlhopisov vyskočil o 16 bázických bodov na 4,21 %, najvyššie za viac ako rok. Index dolára posilnel približne o 1 %, najlepší deň za takmer rok.
Ešte v utorok prišli dve kľúčové správy mimo USA. Nemecký výrobca BMW znížil výhľad na rok 2026 kvôli turbulenciám z vojny na Blízkom východe a zhoršujúcim sa výsledkom na kľúčovom čínskom trhu. Automobilová divízia teraz očakáva maržu EBIT len vo výške 1–3 % (predtým 4–6 %) a zisk pred zdanením má klesnúť výrazne, nie len mierne ako v predchádzajúcom výhľade. Na technologickom fronte SpaceX súhlasil s akvizíciou AI coding startupu Cursor za 60 miliárd dolárov v akciách, len pár dní po historickom IPO kozmickej firmy. Transakcia má pomôcť AI divízii SpaceX — vybudovanej okolo Muskovho xAI — dostať sa na úroveň najväčších AI laboratórií. Akcie SpaceX v utorok posilneli približne o 16 %.
Dnes investori vyhliadajú výsledky Kroger (KR) a Accenture (ACN).
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Stredajšie zasadnutie Fedu prinieslo presne to, čo trhy čakali — no s výrazne jastrabím podtónom. Kevin Warsh zakončil svoj prvý meeting ako predseda Fedu bez zmeny sadzieb, avšak s náznakmi možných budúcich zvýšení. Medián dot plotu pre koniec roka 2026 vzrástol na 3,8 %, oproti 3,4 % z marcových projekcií, čím Fed naznačuje, že tento rok bude potrebné aspoň jedno zvýšenie. Úradníci zároveň zvýšili výhľad inflácie pre rok 2026 na 3,6 % (headline) a 3,3 % (core). Reakcia trhov bola negatívna: akcie, krátkodobé dlhopisy aj zlato po rozhodnutí klesli — S&P 500 odepísal −1,21 % a Nasdaq −1,34 %. Dvojročný výnos amerických štátnych dlhopisov vyskočil o 16 bázických bodov na 4,21 %, najvyššie za viac ako rok. Index dolára posilnel približne o 1 %, najlepší deň za takmer rok.
Ešte v utorok prišli dve kľúčové správy mimo USA. Nemecký výrobca BMW znížil výhľad na rok 2026 kvôli turbulenciám z vojny na Blízkom východe a zhoršujúcim sa výsledkom na kľúčovom čínskom trhu. Automobilová divízia teraz očakáva maržu EBIT len vo výške 1–3 % (predtým 4–6 %) a zisk pred zdanením má klesnúť výrazne, nie len mierne ako v predchádzajúcom výhľade. Na technologickom fronte SpaceX súhlasil s akvizíciou AI coding startupu Cursor za 60 miliárd dolárov v akciách, len pár dní po historickom IPO kozmickej firmy. Transakcia má pomôcť AI divízii SpaceX — vybudovanej okolo Muskovho xAI — dostať sa na úroveň najväčších AI laboratórií. Akcie SpaceX v utorok posilneli približne o 16 %.
Dnes investori vyhliadajú výsledky Kroger (KR) a Accenture (ACN).
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