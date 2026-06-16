🎥 Ranný komentár: Fox kupuje Roku, ďalší pád Fiserv a pokračujúci rast SpaceX

Pondelok 15. júna priniesol na Wall Street výrazne pozitívnu náladu, a to hneď z dvoch veľkých dôvodov. Akcie aj komodity reagovali na dohodu ukončujúcu americko-iránske nepriateľstvo a otvárajúcu Hormuzský prieliv — prezident Trump ju potvrdil v nedeľu večer. Výsledkom bol solídny rast naprieč indexmi: S&P 500 +1,65 %, Nasdaq +3,07 % — technologický index si pripísal najlepší deň od 31. marca. Dow Jones uzavrel na rekordnom vrchole, pridal +0,92 % a zároveň počas relácie dosiahol nové intradenné maximum všetkých čias.
Najväčšia korporátna správa dňa prišla v nedeľu večer: Fox Corporation oznámil akvizíciu Roku za 160 dolárov na akciu, celková hodnota transakcie dosahuje 22 miliárd dolárov. Kombinácia spojí živé športové, spravodajské a zábavné portfólio Foxu — vrátane streamovacej platformy Tubi — s Roku ako jednotkou v americkom streamingu podľa počtu hodín sledovania. Trh deal prijal chladne na strane kupujúceho: akcie Foxu triedy A oslabili o 17,2 %, triedy B o 15,7 % a Fox sa stal najhorším výkonnostným členom S&P 500 za daný deň.
Ďalším výrazným porazeným bol Fiserv (FISV). Po náhlej rezignácii generálneho riaditeľa po iba 13 mesiacoch vo funkcii akcie v pondelok klesli o približne 11 %. Novým CEO sa stal Takis Georgakopoulos, ktorý nahradil Mikea Lyonsa — ten odchádza na čelo Truist Financial. Pokles nastal napriek tomu, že Fiserv potvrdil výhľad na rok 2026, vrátane organického rastu tržieb 1–3 % a upraveného EPS 8,00–8,30 dolára. Naopak hviezdou týždňa zostáva SpaceX (SPCX): akcie v pondelok pridali takmer ďalších 20 % po historickom IPO debute v piatok, keď vzrástli o 19 %. Spoločnosť pri vstupe na burzu vyzbierala približne 75 miliárd dolárov a stala sa tak najväčším IPO v histórii.
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