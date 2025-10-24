Ranný komentár: Intel a ďalšie výsledky, sankcie voči Rusku a hranie sa s pákou

- Včerajšie obchodovanie prinieslo zvýšenú volatilitu, keď investori reagovali na nové sankcie voči Rusku zamerané predovšetkým na energetický a technologický sektor, čo vyvolalo nervozitu najmä na európskych trhoch. Akcie Intelu po zverejnení výsledkov v aftermarkete rástli vďaka lepším než očakávaným maržiam, aj keď výhľad vedenia zostáva skôr opatrný. Trhy tak naďalej veľmi citlivo reagujú na makro aj geopolitické faktory a výsledková sezóna pokračuje ďalšími kľúčovými menami v nadchádzajúcich dňoch.
- Včerajšie obchodovanie prinieslo zvýšenú volatilitu, keď investori reagovali na nové sankcie voči Rusku zamerané predovšetkým na energetický a technologický sektor, čo vyvolalo nervozitu najmä na európskych trhoch. Akcie Intelu po zverejnení výsledkov v aftermarkete rástli vďaka lepším než očakávaným maržiam, aj keď výhľad vedenia zostáva skôr opatrný. Trhy tak naďalej veľmi citlivo reagujú na makro aj geopolitické faktory a výsledková sezóna pokračuje ďalšími kľúčovými menami v nadchádzajúcich dňoch.
Technická analýza: NZD/CAD spomaľuje pád, prichádza korekcia?
Technická analýza: USD/CAD spomaľuje rast, blíži sa korekcia
Technická analýza: GBP/USD dosiahol kľúčový odpor
Technická analýza: NZD/USD testuje úroveň zvratu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.