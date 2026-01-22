Kľúčová podpora na Ethereu 💡

- Udrží si Ethereum svoj klesajúci trend❓
Ceny Etherea sa už niekoľko mesiacov nachádzajú v downtrende, čo potvrdzuje cenová štruktúra aj sklon 100-periódového kĺzavého priemeru. Posledný pokles vyvolal výraznú korekciu smerom nahor, ktorá bola zastavená v oblasti priemeru EMA100. Cena tento priemer mierne prerazila, no nasledovala silná predajná reakcia, ktorá potvrdila, že táto úroveň aktuálne funguje ako významná rezistencia.
Podľa metodiky Overbalance platí, že pokiaľ sa cena drží pod hornou hranicou geometrie 1:1 na úrovni 3 544 USD, základným scenárom zostáva pokračovanie downtrendu. Z pohľadu klasickej technickej analýzy je zóna 2 850 USD kľúčovou úrovňou podpory. Ak by bola táto úroveň prelomená, otvoril by sa priestor pre ďalší pokles.
ETHEREUM – D1 interval. Zdroj: xStation
