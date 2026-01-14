Technická analýza – Ethereum (14.01.2026)

- Čo čaká cenu Etherea ďalej❓
Na dennom (D1) grafe sa cena Etherea počas včerajšej seansy jednoznačne pohla smerom nahor. Podarilo sa jej preraziť kľúčovú krátkodobú rezistenciu, teda priemer za posledných 100 období, ktorý je na grafe vyznačený modrou čiarou. Ak sa cena udrží nad týmto priemerom, je možný pohyb smerom k rezistencii na úrovni 3 544 USD, kde sa nachádza horná hranica geometrie 1:1. Prerazenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast. Na druhej strane, rýchly návrat ceny pod 100-periodický priemer by mohol viesť k obnovenému poklesu smerom k supportnej zóne na úrovni 2 850 USD.
Ethereum – interval D1 | Zdroj: xStation 5
Na nižšom časovom intervale H4 sa v súlade so včerajšou analýzou začal napĺňať rastový scenár po odraze od supportnej zóny na 3 075 USD. Napriek predchádzajúcemu narušeniu lokálnej geometrie sa cene podarilo vytvoriť nové maximum, čo naznačuje lokálny uptrend od polovice decembra. Aby bol tento scenár vyvrátený, cena by sa musela vrátiť pod úroveň 3 075 USD, čo v tejto chvíli nie je základný scenár.
Ethereum – interval H4 | Zdroj: xStation5I
