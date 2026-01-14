Futures na S&P 500 klesajú o 1 % pre jastrabí tón Fedu a silné dáta

Predstavitelia Federálneho rezervného systému dnes zdôraznili, že inflácia zostáva nepríjemne vysoká, a to aj napriek odolnej americkej ekonomike a náznakom slabosti na trhu práce. Trhový sentiment ďalej zhoršili dnešné údaje o maloobchodných tržbách a indexe PPI, ktoré prekonali očakávania, čo znižuje pravdepodobnosť skorého znižovania úrokových sadzieb.
Neel Kashkari poukázal na odolnosť americkej ekonomiky, no zároveň varoval pred potenciálnymi inflačnými dôsledkami nových ciel. Raphael Bostic konštatoval, že inflácia je „stále ďaleko od cieľa 2 %“. Nominant na člena Rady guvernérov Stephen Miran uviedol, že deregulácia počas administratívy Donalda Trumpa by mohla umožniť menové uvoľňovanie bez zvyšovania inflačných rizík.
Kľúčové vyjadrenia:
-
Neel Kashkari: Inflácia smeruje správnym smerom, no stále je príliš vysoká. Hovoril o „K-tvarovom oživení“, kde rôzne sociálne skupiny zažívajú odlišné ekonomické podmienky, a poukázal na oslabenie trhu práce.
-
Raphael Bostic: Inflácia zostáva „hlavnou výzvou“ a výrazne nad cieľom.
-
Stephen Miran: Deregulácia podľa neho podporí rast a produktivitu bez inflačného tlaku, a preto je podľa neho stále priestor na významné uvoľnenie menovej politiky v roku 2026.
Celkový tón dnešných vystúpení naznačuje, že Fed sa neponáhľa so znižovaním sadzieb, čo zintenzívnilo výpredaje na Wall Street. Hoci silná ekonomika zvyčajne podporuje firemné zisky, bankový sektor zatiaľ sklamal. Po včerajšom poklese zisku JPMorgan dnes sklamali výsledky Bank of America a Citigroup, ktorých akcie klesajú o viac než 5 %, respektíve 4 %.
Technický výhľad: US500
Index US500 dnes zaznamenáva výrazný prepad pod svoj rastúci kanál a klesá o viac než 1 % z úrovne 7 000 bodov. Kontrakt sa aktuálne nachádza pod hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu na úrovni 6 930 bodov.
Kľúčová podpora sa nachádza tesne nad úrovňou 6 900 bodov, kde sa nachádza 50 % retracement poslednej impulznej vlny a pásmo predchádzajúcej korekcie v rámci širšieho uptrendu.
