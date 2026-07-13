🎥 Ranný komentár: Irán, výpredaj v Južnej Kórei, konkurencia SpaceX a tragické predaje BMW v Číne

Piatková seansa zakončila americké indexy v miernom pluse — S&P 500 +0,42 %, Nasdaq +0,29 % — a to napriek pretrvávajúcemu napätiu v oblasti Hormuzského prielivu a čakaniu na nadchádzajúcu výsledkovú sezónu. Ťahúňov bolo hneď niekoľko: SK Hynix pri americkom debute vyskočili ADR o 12,8 % nad emisnú cenu po rekorde 26,5 mld USD — najväčšia americká primárka zahraničnej firmy v histórii — pričom Nvidia pridala 4 % a AMD 2 %. Meta vzrástla o 6 % po tom, čo analytická firma SemiAnalysis zverejnila pozitívnu správu o AI biznise spoločnosti.
Juhokórejský Kospi pritom v predchádzajúcich dňoch zažil turbulentný týždeň: index uzavrel vo štvrtok 2. júla takmer 8 % nižšie, pričom SK Hynix stratil 14,6 % a Samsung Electronics 9,1 %. O týždeň neskôr, 7. júla, Kospi opäť klesol o viac ako 8 %, tentokrát kvôli globálnemu výpredaju čipových akcií a eskalácii napätia na Blízkom východe. Volatilitu živí pretrvávajúci otáznik: aká udržateľná je vlna AI infraštruktúry.
V centre pozornosti bol aj vesmírny biznis. Blue Origin Jeffa Bezosa sa chystá získať približne 10 miliárd dolárov v prvom externom investičnom kole, ktoré ocení firmu na 130 miliárd dolárov. Kolo prichádza v priamej nadväznosti na júnové IPO SpaceX, ktoré vynieslo takmer 86 miliárd dolárov a stalo sa najväčším IPO v histórii.
BMW medzitým zverejnilo nelichotivé predajné výsledky: predaje BMW a MINI v Číne klesli v druhom štvrťroku 2026 o 30,2 % a za prvých šesť mesiacov sú celkovo dole o 20,4 %. Vzostup domácich čínskych značiek tvrdo dopadá nielen na BMW — rovnako tak Mercedes zaznamenal v Q2 pokles predajov o 30 %. BMW preto znížilo výhľad EBIT marže na 1–3 %, pôvodne pritom počítalo so 4–6 %.
Dnes investori sledujú výsledky Swatch Group (SWGAY), jedného z najväčších svetových hodinárskych gigantov, a ďalších spoločností z kalendára reportov.
Denné zhrnutie: Týždeň sa končí pozitívne. SK Hynix na Nasdaqu rastie o 14 %. Energie klesajú (10. 7. 2026)
Fed predstavuje svoju polročnú správu. Akcie sú drahé, ale bez bubliny?
Ekonomický kalendár; Žiadosti o dávky v nezamestnanosti z USA – výsledky PepsiCo otvoria sezónu výsledkov na Wall Street (08.07.2026)
Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.